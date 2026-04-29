"Nicht zu empfehlen": Ed Sheeran litt unter Gürtelrose

Ed Sheeran (35) sorgt jetzt mit einem ehrlichen Gesundheitsupdate für Wirbel bei seinen Fans. Auf Instagram meldet sich der Sänger nun persönlich zu Wort und verrät, dass er in den vergangenen vier Wochen an einer ausgeprägten Gürtelrose erkrankt war. In seinem Post schreibt der Brite offen: "Ich hatte letzten Monat eine Gürtelrose, ist nicht zu empfehlen, aber bin jetzt auf dem Weg der Besserung." Gleichzeitig zeigt er sich mit frisch kahlrasiertem Kopf und erklärt, der neue Look stehe für einen Neuanfang. Dazu ergänzt der Musiker: "Ich liebe es und denke daran, es so zu lassen."

Gürtelrose ist eine Viruserkrankung durch Reaktivierung der Windpocken-Viren, die sich meist als einseitiger, bläschenförmiger Hautausschlag zeigt. Die Erkrankung gilt zwar nicht als lebensbedrohlich, ist jedoch häufig mit starken Schmerzen verbunden. Zu den typischen Symptomen gehören brennende Schmerzen, Müdigkeit und Fieber. Die Genesung dauert im Schnitt zwei bis vier Wochen – und scheint bei Ed jetzt abgeschlossen zu sein. Schon bald will er seine Tour in der Dominikanischen Republik fortsetzen. "Ich starte die Loop-Tour in etwas mehr als einer Woche neu und kann es kaum erwarten, wieder loszulegen, bis dann ihr wunderbaren Leute", schreibt er auf Instagram.

Auch privat spielte das Thema Gesundheit zuletzt eine wichtige Rolle für den Musiker. Im Podcast "Friends Keep Secrets" sprach er kürzlich darüber, dass bei seiner Frau Cherry Seaborn (33) während ihrer Schwangerschaft mit der gemeinsamen Tochter Jupiter ein Tumor entdeckt wurde. Die notwendige Operation konnte erst nach der Geburt der zweiten Tochter durchgeführt werden, doch heute hat Cherry den Eingriff gut überstanden und es gehe ihr wieder gut. Nach dieser intensiven und belastenden Zeit dürfte Ed nun wieder optimistischer nach vorn blicken.

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Getty Images Ed Sheeran, Musiker

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Imago Ed Sheeran beim iHeartRadio Music Festival in der T-Mobile Arena in Las Vegas

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Getty Images Ed Sheeran und Cherry Seaborn