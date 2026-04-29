Krebskranker Thomas Gottschalk muss Comeback verschieben

Thomas Gottschalk (75) muss sein lang ersehntes Comeback erneut aufschieben – diesmal aus gesundheitlichen Gründen. Der 75-jährige Moderator hatte geplant, in der kommenden Woche in München die Preisverleihung "Goldener Ochsensepp" zu moderieren. Es wäre sein erster öffentlicher Auftritt gewesen, seit er Ende November seine Krebserkrankung bekanntgegeben hatte. Doch daraus wird nun nichts: Wie der Spiegel berichtet, hat Thomas die Veranstaltung abgesagt. Laut dem Spiegel erklärte der Showmaster unmissverständlich: "Ich werde mich vor dem Herbst nicht öffentlich auf die Bühne stellen, weder für Kurz noch für jemanden anderen! Danach schauen wir mal, was die Gesundheit macht."

Geplant war, dass der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (39) bei der Gala im Hotel Bayerischer Hof ausgezeichnet werden sollte. Holm Dressler, der künstlerische Leiter der Veranstaltung, gab sich in einer Reaktion zuversichtlich: "Wir haben die Veranstaltung auf September verschoben und planen weiterhin mit Thomas, sofern seine Gesundheit es erlaubt." Dressler hatte den Moderator bereits in den Achtzigerjahren als ZDF-Redakteur bei den Shows "Na sowas" und "Wetten, dass..?" begleitet.

Thomas leidet an einem aggressiven epitheloiden Angiosarkom, einer seltenen Krebserkrankung, die er Ende vergangenen Jahres öffentlich gemacht hatte. Noch vor einigen Wochen hatten er und seine Frau Karina in München einem Reporter begegnet und Hoffnung gemacht – Thomas hatte dabei versichert, dass es ihm besser gehe. Karina hatte sich damals ebenfalls optimistisch gezeigt und von großen Fortschritten gesprochen. Nun zeigt die erneute Absage, dass der Weg zur Bühne für den Entertainerveteran noch etwas Zeit braucht.

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Getty Images Thomas Gottschalk auf dem roten Teppich der Kurier Romy Gala in Kitzbühel, November 2025

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RTL / Julia Feldhagen Thomas Gottschalk bei "Denn sie wissen nicht, was passiert", Dezember 2025

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Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk, Dezember 2025