Mit Ex Florian: Helene Fischer feiert großes Jubiläum im TV

Helene Fischer (41) und Florian Silbereisen (44) feiern ein ganz besonderes TV-Comeback: Am Freitagabend stehen die beiden erstmals gemeinsam in einer Talkshow vor der Kamera, wie Bild vorab berichtet. In der "NDR Talk Show" plaudern sie in Hamburg ab 22 Uhr mit den Gastgebern Barbara Schöneberger (52) und Hubertus Meyer-Burckhardt über Helenes Erfolgsgeschichte. Denn dieses Jahr ist für die Schlagersängerin ein ganz besonderes: Sie feiert ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum – und natürlich darf dabei ihr langjähriger Wegbegleiter Florian nicht fehlen, der ihre Karriere von Anfang an aus nächster Nähe miterlebt hat.

Dass Florian bei diesem Jubiläum dabei ist, hat einen guten Grund: Niemand hat Helenes Karriere so eng begleitet wie er. Ihren allerersten Fernsehauftritt hatte sie am 14. Mai 2005 in seiner ARD-Show "Das Hochzeitsfest der Volksmusik" – die beiden sangen damals ein Duett zusammen, was als Startschuss für ihre große Karriere im Schlager- und Fernsehbereich gilt. Anschließend nahm Florian die Sängerin mit auf Tournee, die beiden wurden ein Paar. Laut Bild soll Helene sich diesen ersten gemeinsamen Talkshow-Auftritt selbst gewünscht haben, um gemeinsam auf die vergangenen zwei Jahrzehnte zurückzublicken. Direkt im Anschluss an die Talkshow stehen für Helene dann die Proben für ihre große "360° Stadion Tour" an, die sie ab Juni durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führen wird.

Bis 2018 waren Helene und Florian zehn Jahre lang ein Paar, bevor ihre Beziehung kurz vor Weihnachten überraschend endete. Was blieb, war eine enge Freundschaft – und eine bemerkenswert produktive Zusammenarbeit. Immer wieder standen sie gemeinsam auf der Bühne, etwa in der "Helene Fischer Show" oder beim "Schlagerbooom". Mit ihrem gemeinsamen Song "Schau mal herein", den sie zu Weihnachten 2024 erstmals präsentierten, landeten sie einen regelrechten Hit, der es auf TikTok bis auf Platz eins der Trends schaffte.

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ActionPress / Frederic Kern / Future Image Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Das große Schlagercomeback", 2022

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Imago Helene Fischer und Florian Silbereisen bei der ARD-Show "Das Hochzeitsfest der Volksmusik", 2005

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Imago Florian Silbereisen und Helene Fischer bei den "Schlagerchampions" 2026