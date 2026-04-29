Nächster Skandal: Nun wird auch Noah Becks Mutter beurlaubt

Die Familie von TikTok-Star Noah Beck sorgt erneut für Schlagzeilen. Diesmal steht seine Mutter Amy Beck im Mittelpunkt: Der Peoria Unified School District in Arizona hat sie von ihrer Stelle als Lehrerin an der Coyote Hills Elementary School beurlaubt. Hintergrund ist ein altes Video, das ursprünglich im April 2020 auf Noahs TikTok erschienen sein soll und nun erneut im Netz kursiert. Darin ist zu sehen, wie Amy und Noah gemeinsam eine sexuelle Handlung simulieren und dabei zu einem expliziten Song des Rappers Jay Rock lipsyncen. Das Video ist inzwischen nicht mehr auf Noahs TikTok-Account abrufbar.

Amy wird während einer laufenden internen Untersuchung des Schulbezirks bezahlt freigestellt. In einer Nachricht an die Eltern der Schulkinder teilte der Bezirk mit, dass die Beurlaubung "aus einem Übermaß an Vorsicht" erfolge, und betonte gleichzeitig, dass "diese Angelegenheit die Sicherheit unserer Schüler nicht beeinträchtigt". Den Unterricht übernimmt in der Zwischenzeit eine Vertretungslehrkraft. Weder Amy noch Noah äußerten sich bislang auf Anfragen des Magazins People.

Für die Familie Beck ist es nicht der erste Skandal dieser Art. Noahs Schwester Haley, die ebenfalls als Lehrerin im Peoria Unified School District tätig war, wurde zuvor wegen schwerer Vorwürfe entlassen. Eine Untersuchung des Schulbezirks hatte ergeben, dass sie einen Schüler der Centennial High School manipuliert und eine sexuelle Beziehung zu dem Teenager gehabt haben soll. Laut Anklageschrift, die People vorliegt, soll Haley dem ehemaligen Schüler darüber hinaus Oralsex angeboten, ihm Alkohol kaufen wollen und ihm 630 Dollar (537 Euro) über Apple Pay geschickt haben. Auch die Staatsanwaltschaft des Maricopa County leitete Ermittlungen gegen sie ein. Noah selbst zählt über 40 Millionen Follower auf Instagram und TikTok und soll noch in diesem Jahr in einem Fox-Reboot der Serie Baywatch zu sehen sein.

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Getty Images Noah Beck, Oktober 2024

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Instagram / noahbeck Schauspieler Noah Beck mit seinen Schwestern Tatum und Haley und ihren Eltern

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Instagram / noahbeck Noah Beck, TikTok-Star

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