Charlotte Würdig legt überraschende Reality-TV-Beichte ab

Charlotte Würdig (47) ist ein bekennender Reality-TV-Fan – und das nicht nur als Zuschauerin. Im Promiflash-Interview schwärmte die Moderatorin jetzt von ihren Lieblingsformaten und legte dabei eine überraschende Beichte ab: Mit 18 Jahren hätte sie rückblickend selbst liebend gerne an einer Realityshow teilgenommen. "Ich denke ja. Ich denke, ich hätte da mitgemacht. Ja, ich glaube schon, dass ich da Spaß dran gehabt hätte", verriet die 47-Jährige.

Als sie gefragt wird, welches Format sie am ehesten gewählt hätte, erklärte sie lachend: "Wenn ich so überlege – ich lebe ja eigentlich jedes Format schon. Also Prominent getrennt – Haken dahinter. Ex on the Beach – Haken dahinter. Temptation Island – Haken dahinter. Das ist mein Alltag. Also von daher: Ich glaube, ich könnte jedes Format oder hätte jedes Format da gemacht." Den Realitystars zollt die Unternehmerin dabei auch großen Respekt: "Ich finde, die sind auch richtig mutig, die Stars. Die Eier muss man erst mal haben, das Leben wirklich so echt darzustellen und ehrlich darzustellen, wie es nun mal ist."

Auch beruflich ist Charlotte als Moderatorin schon längst in der Welt des Reality-TV angekommen. Die Moderatorin stand bereits auf der anderen Seite der Kamera, als sie die Reunion von "Prominent getrennt" auf RTL+ moderierte und drehte zuletzt gemeinsam mit Calvin Kleinen (34) auf Teneriffa für eine noch geheime Realityshow. Neben ihrer TV-Arbeit ist Charlotte zudem als Unternehmerin aktiv und teilt in sozialen Netzwerken regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als zweifache Mutter – ganz ohne Drehbuch, aber mit jeder Menge echter Momente.

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Imago Charlotte Würdig bei den Reality Awards 2026

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IMAGO / Horst Galuschka Charlotte Würdig, Moderatorin

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RTL / Frank Fastner Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025