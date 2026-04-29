Haben Donald Trump und König Charles gemeinsamen Vorfahren?

Während König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) derzeit die Vereinigten Staaten besuchen und mit Präsident Donald Trump (79) im Weißen Haus zusammenkommen, hat eine genealogische Recherche der britischen Zeitung Daily Mail eine überraschende Entdeckung ans Licht gebracht: Die beiden Staatsmänner sollen tatsächlich miteinander verwandt sein. Demnach sind der britische König und der amerikanische Präsident 15. Cousins – verbunden durch einen gemeinsamen Vorfahren, der bereits im späten 15. oder frühen 16. Jahrhundert lebte. Donald war von dieser Neuigkeit sichtlich begeistert. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er: "Wow, das ist schön. Ich wollte schon immer im Buckingham Palast wohnen! Ich werde gleich mit dem König und der Königin darüber reden!"

Laut dem Zeitungsbericht verbindet beide Männer ein Stammbaum, der über John Stuart, den dritten Earl of Lennox und Urenkel des schottischen Königs James II., zusammenläuft. Johns Sohn Matthew wurde zum zweiten Ehemann von Maria Stuart – der berühmten Königin der Schotten. Aus dieser Verbindung ging der englische König James I. hervor, auf den letztlich Charles' royale Abstammungslinie zurückgeht. Für Trumps Linie ist hingegen Johns Tochter Lady Helen entscheidend: Ihr Stammbaum führt über Generationen von Mackays und MacLeods bis zu Mary Anne MacLeod, die 1930 in die USA auswanderte und den Immobilienentwickler Fred Trump heiratete. Sie war Donalds Mutter.

Während Ahnenforscher und Royal-Fans die nun offengelegten schottischen Verbindungen der Familien diskutieren, setzen Charles und Camilla ihren dichten Terminplan in den USA fort. Beim Empfang im Weißen Haus trafen die beiden auf Donald und First Lady Melania Trump (56), posierten für Fotografen und kamen anschließend zu einem privaten Tee mit dem Präsidentenpaar zusammen. Der Besuch steht ganz im Zeichen des 250. Jubiläums der amerikanischen Unabhängigkeit und soll die besondere Beziehung zwischen den beiden Ländern unterstreichen. Donald zeigte sich an der Seite von Melania gegenüber Charles und Camilla betont herzlich und gut gelaunt. Inwiefern beim privaten Smalltalk der beiden Paare die mutmaßlichen verwandtschaftlichen Beziehungen eine Rolle spielten, ist nicht bekannt.

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Getty Images König Charles III. trifft Donald Trump auf dem South Lawn des Weißen Hauses

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Getty Images Staatsbesuch in Washington: Königin Camilla, König Charles, Donald Trump und Melania Trump vor dem Weißen Haus

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Getty Images Donald Trump und Melania Trump empfangen König Charles III. und Königin Camilla zum Tee im Weißen Haus, April 2026