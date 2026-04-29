Simone Biles schockiert: So teuer ist Red-Carpet-Styling

Simone Biles (29) schockt ihre Fans mit einer ehrlichen Kostenbeichte: In einem neuen TikTok-Video verrät die Turnikone, dass sie für ihren jüngsten Auftritt auf dem roten Teppich rund 23.000 Dollar nur für Styling ausgegeben hat. Die Summe umfasst die Gage für eine Stylistin sowie ein Haar- und ein Make-up-Team. Die 29-Jährige zeigt sich fassungslos über den fünfstelligen Betrag und kündigt an, künftige Events zu meiden. Welcher Anlass genau gemeint war, ließ sie offen. Zuletzt glänzte sie allerdings am 20. April bei den Laureus World Sports Awards in Madrid, wo sie im Cibeles-Palast über den roten Teppich lief.

In dem Clip fragt die Olympiasiegerin ungewohnt direkt: "Ich muss nur wissen, ob das normal ist. Ich weiß, rauszugehen ist heutzutage verdammt teuer, aber ist es so teuer?" und hakt nach: "Ist das verdammt normal?" "Ich verstehe, dass die Preise gestiegen sind, aber wenn das der neue Standard ist, könnt ihr das haben. Ihr werdet mich bei keinem Event mehr sehen. Ich setze mich hierhin, wo es gratis ist. Seitdem gerate ich ein bisschen ins Straucheln", sagte sie auf TikTok.

In der Kommentarspalte ihres Videos sammelten sich unzählige ungläubige Reaktionen. "Mir ist bei dieser Zahl die Kinnlade runtergefallen" und "Die nennen das SBST (Simone Biles Service Tax)", kommentierten beispielsweise zwei User. Als eine Followerin meinte, sie brauche doch gar keine Stylistin, entgegnete die Sportlerin: "So, so süß. Ich würde zu gern in meinem 'Oh Polly'-, 'House of CB'- oder 'Club L London'-Kleid auftauchen, vertrau mir! Aber das Internet wird dir widersprechen. Die sind hinter mir her und zerreißen mich." Für ihren jüngsten großen Auftritt zeigte sie sich in einem auffälligen, gefiederten Minikleid von Cong Tri.

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Instagram / simonebiles Simone Biles, Olympia-Star

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Getty Images Simone Biles bei den Laureus World Sports Awards 2026 in Madrid

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Instagram / simonebiles Simone Biles im April 2026