So blickt Guido Maria Kretschmer auf seine Gewichtsabnahme

Guido Maria Kretschmer (60) hat Anfang 2026 rund neun Kilogramm abgenommen – und sprach jetzt ganz offen darüber, wie er selbst auf diesen Schritt zurückblickt. In einer Ausgabe des Podcasts "Feinstoff", in dem der Host und Designer die Sängerin Ina Müller (60) als Gast begrüßte, wurde Guido, der die VOX-Doku-Soap Shopping Queen seit dem Start der Sendung 2012 moderiert, persönlich. Der Publikumsliebling gesteht, dass er der "Gruppe" der etwas Runderen eigentlich sehr zugetan war. Denn das habe nämlich einen entscheidenden Vorteil: "Es gibt immer was zu essen." Mit einem Schmunzeln erzählte Guido, dass er seine ehemals Gleichgesinnten nun erst einmal verlassen möchte – zumindest für eine Weile.

"Es ist ja 'ne Gruppe, zu der ich eigentlich gern gehöre, muss ich sagen", erklärte der Designer, der mit seinem Ehemann Frank Mutters nun bereits seit 40 Jahren durchs Leben geht, im Podcast. "Aber dann dachte ich, ist auch 'ne Gruppe, die ich für 'ne Zeit mal verlassen möchte. Also ich wünsch allen natürlich alles Gute, keine Frage." Wie lange die Disziplin tatsächlich anhält, darüber ist sich Guido selbst nicht ganz sicher. Sein Fazit mit einem Augenzwinkern: "Es wird mir vermutlich eh nicht lange gelingen. Es schmeckt mir ja doch immer wieder ganz gut." Ina antwortete auf die Zweifel ihres Gesprächspartners unverblümt: "Also die Szene spritzt ja" – und bezieht sich damit auf den Abnehmspritzen-Hype unter Promis. Sie würde auf diesen Zug mit aufspringen, sollte sie sich je zu dick fühlen. "Nur schmal macht's ja auch nicht", wiegelte Guido die "irre Sehnsucht nach schmal" ab.

Dass der Modeschöpfer in den vergangenen Monaten an Gewicht verloren hat, hing nicht nur mit seinem Körpergefühl zusammen, sondern auch mit einer ernsteren gesundheitlichen Angelegenheit: Während eines Aufenthalts auf Sylt hatte sich Guido an einem Rosendorn gestochen, woraus sich eine gefährliche Entzündung entwickelt hatte, die beinahe in eine Sepsis übergegangen wäre. Wochenlange Krankheit und ein Klinikaufenthalt waren die Folge. Inzwischen ist der 60-Jährige jedoch wieder voll im Alltag angekommen – und nimmt seine Gewichtsabnahme, wie man im Podcast hören kann, mit der nötigen Portion Humor.

Anzeige Anzeige

Imago Guido Maria Kretschmer, März 2026

Anzeige Anzeige

Imago Guido Maria Kretschmer und Ina Müller beim Radio Regenbogen Award 2016 im Europa-Park Rust

Anzeige Anzeige

Getty Images Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer, Juli 2019