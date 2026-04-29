DJ packt über George und Amal Clooneys Hochzeit aus

Star-Alarm in Venedig! Im September 2014 gaben sich George Clooney (64) und Amal Clooney (48) im luxuriösen Hotel Aman Canal Grande in der Lagunenstadt das Jawort – umringt von einem ganzen Meer an Promis. Mit dabei waren unter anderem Matt Damon (55), Cindy Crawford (60) und ihr Mann Rande Gerber (64), Emily Blunt (43), Bill Murray (75) und U2-Legende Bono (65). Jetzt erinnert sich ihr damaliger Hochzeits-DJ Sam Young im Gespräch mit dem Magazin Hello! an das glamouröse Wochenende zurück und plaudert aus, wie entspannt der Hollywoodstar hinter den Kulissen wirklich war.

Sam, der Sohn des bekannten Promifotografen Richard Young, war von George und Amal beauftragt worden, den Soundtrack für ihre große Liebesfeier zu liefern. Im Interview erzählt der DJ, wie der Schauspieler schon am ersten Abend auf ihn zukam und direkt über Musik fachsimpelte. "Das erste, was er tatsächlich zu mir sagte, war, dass er früher DJ war, bevor er Schauspieler wurde", erinnert sich Sam. Als er den Klassiker "Good Times" mit dem Rap-Hit "Rapper's Delight" der Sugarhill Gang kombinierte, habe George begeistert reagiert und erzählt, dass er genau diese Mischung früher selbst aufgelegt habe, bevor er mit der Serie "Emergency Room" den Durchbruch feierte. "'Rapper's Delight' ist Georges absoluter Lieblingssong", verrät der Musiker weiter. Der Star habe seine Hochzeit mit Amal und den Gästen sichtbar genossen und "definitiv eine gute Zeit" gehabt.

Sam beschreibt George als erstaunlich bodenständig: "Wenn man mit ihm zusammen ist, ist er ein ganz normaler Typ – er gibt sich überhaupt nicht wie ein großer Hollywoodstar", schwärmt der DJ. Die Zusammenarbeit gefiel der Clooney-Familie offenbar so gut, dass Sam später sogar noch einmal für sie auflegte – bei einer deutlich kleineren, privaten Weihnachtsfeier in ihrem Zuhause. Inzwischen sind George und Amal seit fast zwölf Jahren verheiratet. Ihr Leben steht längst nicht mehr nur im Zeichen von Jetset-Partys. 2017 wurden sie Eltern der Zwillinge Alexander und Ella. Immer wieder berichtet George in Interviews, wie liebevoll und unterstützend er und die Menschenrechtsanwältin miteinander umgehen. Gegenüber CBS News erklärte er zuletzt über die Beziehung zu Amal: "Wir haben noch nie gestritten. Wir haben noch nie einen Streit gehabt." Für den Schauspieler ist klar: Kleine Alltagsdiskussionen lohnen sich für ihn heute nicht mehr – wichtiger sei ihm das harmonische Miteinander mit seiner Frau und seinen Kindern. Diese Harmonie zwischen dem Paar kann Sam eindeutig bestätigen.

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Getty Images Amal und George Clooney im März 2019 im Buckingham Palace

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Imago Amal Clooney und George Clooney bei HISTORYTalks 2022 in der DAR Constitution Hall, Washington, DC, September 2022

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ActionPress/ Backgrid Amal und George Clooney bei den Filmfestspielen von Venedig, 2024