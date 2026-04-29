Leihmutter: "Glee"-Star Becca Tobin erwartet zweites Baby

Für "Glee"-Star Becca Tobin (40) und ihren Ehemann Zach Martin gibt es frohe Neuigkeiten: Das Paar erwartet ein zweites Kind! Wie die 40-Jährige jetzt auf Social Media sowie in einer aktuellen Folge ihres Podcasts "LadyGang" verkündet, soll ihr Sprössling – ein Mädchen – am Ende des Sommers zur Welt kommen. Auch dieses Mal wird eine Leihmutter die Geburt übernehmen. "Ich habe lange auf diesen Moment gewartet, und mein Herz platzt fast vor Freude, es endlich teilen zu können", schreibt sie zu dem Verkündungsclip auf Instagram.

Im Podcast, in dem Becca von ihrer Podcast-Kollegin Keltie Knight (44) sowie ihrer Leihmutter Katie begleitet wurde, gab die Schauspielerin einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. "Wir haben Angst. Wir hatten vier Jahre lang ein Einzelkind. Das war unglaublich, wunderbar, magisch – und jetzt machen wir es noch einmal. Runde zwei", fasst sie ihre komplexen Gefühle in der neuen Folge "LadyGang" zusammen. Ihrem vierjährigen Sohn Rutherford, den alle nur Ford nennen, haben die beiden bislang allerdings noch nichts von seiner baldigen Geschwisterrolle erzählt.

Dass die Schauspielerin diesmal so offen mit der Schwangerschaft umgeht, dürfte die Fans überraschen. Bei Fords Geburt hielten Becca und Zach die Neuigkeiten bewusst für sich. "Die Welt kann manchmal ein beschissener Ort sein, und die Leute mögen es, ihre Meinung darüber einzubringen, wie man seine Familie gründet – und das kann die Erfahrung wirklich ruinieren", erklärt sie in ihrem Podcast. Außerdem habe das Paar nach zahlreichen gescheiterten Versuchen auch schlicht Angst gehabt. Becca hatte in der Vergangenheit offen über ihre Fruchtbarkeitsprobleme gesprochen.

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Getty Images Becca Tobin beim Holiday Benefit des American Ballet Theatre im Beverly Hilton in Los Angeles

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Instagram / becca Becca Tobin und Zach Martin mit ihrem Sohn Rutherford, Juli 2025

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Instagram / becca Becca Tobin, April 2026