Extrem loyale Fanbase: Taylor Swift findet es "seltsam"

Taylor Swift (36) hat in einem Interview mit der New York Times überraschend offen über die Schattenseiten ihrer extrem loyalen Fanbase gesprochen. Obwohl sie für ihre Nähe zu ihren Anhängern bekannt ist, räumt sie ein, dass ein Teil der sogenannten Swifties gelegentlich zu weit geht. Sie beschreibt, dass "Ecken der Fanbase Dinge auf eine wirklich extreme Ebene bringen" und dass sie dagegen kaum etwas tun könne. Besonders irritierend findet sie die obsessive Suche nach versteckten Botschaften in ihren Songs. "Es gibt Leute, die versuchen, Detektivarbeit zu leisten – wer ist gemeint, was bedeutet das?", erklärt Taylor. Diese Art der Überinterpretation empfindet sie als Belastung. Ihre Kunst sei zwar persönlich, aber nicht als öffentliches Rätselspiel gedacht.

Besonders stört sie die Haltung mancher Fans, die ihre Songs wie Beweise in einem Ermittlungsfall behandeln. "Für mich wird es ein wenig seltsam, wenn Leute sich verhalten, als wäre es ein Vaterschaftstest", sagt sie. Aussagen wie "Dieses Lied ist über diese Person" empfindet sie als absurd, denn: "Der Typ hat das Lied nicht geschrieben – ich habe es geschrieben." Sie versucht, sich innerlich von solchen Reaktionen zu distanzieren und sich auf ihre eigene Beziehung zu ihrer Musik zu konzentrieren. "Du musst an deiner eigenen Wahrnehmung deiner Kunst festhalten – und dann musst du es einfach loslassen", betont sie.

Während Taylor ihre Fanbase in die Schranken weist, laufen die Vorbereitungen für ein großes persönliches Ereignis auf Hochtouren: ihre Hochzeit mit NFL-Star Travis Kelce (36). Laut Daily Mail soll das Paar am 3. Juli in New York heiraten. Geladene Gäste mussten demnach bereits mit der Save-the-Date-Karte eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen. Die Feier soll an einem musealen Innenort stattfinden – Privatsphäre habe für das Paar dabei höchste Priorität. Zudem soll die gesamte Zeremonie aufgezeichnet werden, und ausgewählte Momente könnten laut einem Insider auch mit Fans geteilt werden. Die Feier selbst soll "groß" ausfallen – eine Aussage, die Taylor selbst bereits in der Vergangenheit in der Talkshow "The Graham Norton Show" bestätigt hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift nimmt bei den iHeartRadio Music Awards 2026 in Los Angeles den Preis für das Popalbum des Jahres entgegen.

Anzeige Anzeige

Imago Taylor Swift während der Eröffnungsshow der The Eras Tour in Australien, 16. Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Januar 2025