Diese Stars treffen schon zum Cannes Filmfestival 2026 ein

Die Filmfestspiele von Cannes 2026 stehen vor der Tür – und die Stars strömen bereits an die Côte d'Azur. Gestern wurden laut Just Jared unter anderem Demi Moore (63) und Heidi Klum (52) dabei gesichtet, wie sie am Flughafen in Nizza ankamen und ihre Hotels bezogen. Auch Schauspieler Elijah Wood (45) reiste bereits an – und zwar in Begleitung seiner Ehefrau Mette-Marie Kongsved. Das berühmte Festival, das vom 12. bis 23. Mai stattfindet, zieht alljährlich die größten Namen aus der Filmwelt nach Südfrankreich.

Demi kommt dabei in diesem Jahr eine besondere Rolle zu: Die Schauspielerin sitzt in der offiziellen Jury des Festivals. Als Jury-Präsident fungiert der Regisseur und Drehbuchautor Park Chan-Wook, weitere Mitglieder sind unter anderem die Schauspieler Stellan Skarsgard und Ruth Negga (44) sowie Isaach De Bankole. Die Jury hat die Aufgabe, alle Wettbewerbsfilme zu sichten und zu bewerten. Elijah wiederum wird im Rahmen der Eröffnungszeremonie dem Regisseur Peter Jackson (64) die Ehrenpalme überreichen. Heidi hat zwar keine besondere Rolle, ist inzwischen aber ein echter Cannes-Stammgast. Die gebürtige Bergisch Gladbacherin nutzt das Festival regelmäßig als glamouröse Modebühne.

Für Demi hat das Festival übrigens eine ganz besondere Bedeutung: Ihr Film "The Substance" feierte hier 2024 seine Weltpremiere und räumte prompt einen der begehrten Preise ab. Regisseurin und Drehbuchautorin Coralie Fargeat gewann damals den Preis für das beste Drehbuch. Ebenfalls in Cannes gesichtet wurden der französische Schauspieler Lucas Bravo (38) sowie Nathan Mitchell, der vor allem durch seine Rolle in der Serie "The Boys" bekannt ist.

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Imago Heidi Klum beim 79. Filmfestival von Cannes am Hotel Martinez, Mai 2026

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Getty Images Demi Moore bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Imago Elijah Wood bei der Premiere von "Wedding Nightmare 2" in Paris, März 2026