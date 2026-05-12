Muttertagskrise bei Silvia Wollny: Nur drei Kids gratulieren

In der Welt von Elffach-Mama Silvia Wollny (61) sollte der Muttertag eigentlich das Highlight des Jahres sein, doch statt kollektiver Dankbarkeit herrschte bei der Mehrheit ihres Nachwuchses am vergangenen Sonntag eisiges Schweigen. Nur drei ihrer Töchter, nämlich Sarafina (31), Estefania (24) und Sylvana (34), wandten sich mit Beiträgen in den sozialen Medien an ihre Mutter, wie es in der Familie üblich ist. Besonders bitter: Ausgerechnet am Muttertag meldete sich Tochter Calantha (25) mit einem emotionalen Statement zu Wort, das wohl kaum als Gruß gemeint war. "Nicht jede Frau, die ein Kind bekommt, wird automatisch zu einer liebevollen Mutter. Heute ist Muttertag – und während viele Menschen dankbar auf ihre Mütter schauen können, merke ich umso mehr, wie wertvoll echte Wärme, Verständnis und Unterstützung eigentlich sind", schrieb sie auf Instagram.

Calantha legte noch nach und formulierte, was sie sich unter echter Mutterliebe vorstellt: "Mein Respekt gilt heute den Müttern, die zuhören statt verletzen, die ihre Kinder stärken statt kleinzumachen, die Liebe zeigen statt Angst zu hinterlassen." Auch von Tochter Loredana (22) gab es keine Glückwünsche – zwischen ihr und Silvia tobt seit Wochen eine öffentliche Auseinandersetzung, die vor allem auf Social Media ausgetragen wird. Die Töchter Jessica Birkenheuer und Lavinia (26) sowie die Söhne Sascha und Patrick äußerten sich ebenfalls nicht öffentlich, genau wie Jeremy Pascal und Sarah-Jane. Auch die drei Töchter, die gratulierten, blieben nicht von Kritik verschont: Einige Follower hinterließen unter den Beiträgen Kommentare wie "Gestelltes Leben..." oder "Herzlichen Glückwunsch zu all euren Fakes".

Besonders der Streit zwischen Silvia und Calantha schwelt schon länger. Im Raum stehen unter anderem der Vorwurf, Silvia habe ihrer Tochter das Kind entzogen, sowie Anschuldigungen zur nicht korrekten Verwendung von Spendengeldern. Silvia wies die Vorwürfe entschieden zurück und schloss rechtliche Schritte nicht aus. Gleichzeitig betonte sie öffentlich, ihr lägen ein respektvoller Umgang und der Zusammenhalt der Familie am Herzen – und wünschte Calantha "Seelenfrieden", verbunden mit dem indirekten Vorwurf, von "Hass" getrieben zu sein. Calantha ließ sich davon nicht beirren und erklärte: "Ich lasse mich nicht als Lügnerin hinstellen."

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