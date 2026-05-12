Fans spekulieren: Ist Sebastian Preuss etwa Papa geworden?

Ex-Bachelor Sebastian Preuss (36) sorgt mit neuen Fotos im Netz für reichlich Gesprächsstoff. Zu seinem 36. Geburtstag teilte der Realitystar auf Instagram eine ganze Bilderreihe von seiner Feier – mit dabei seine Verlobte Mariolina und eine sommerliche Picknick-Decke im Grünen. Aber eines sticht besonders ins Auge: ein Baby in seinen Armen. In der Bildunterschrift hält sich Sebastian knapp: Er nennt den Tag schlicht seinen "schönsten Geburtstag". Doch die süßen Familienmomente, die er da mit seinen Followern teilt, lassen viele stutzen: Ist der frühere TV-Single etwa heimlich Papa geworden?

Auf mehreren der neuen Schnappschüsse wiegt Sebastian das Baby behutsam im Arm, drückt ihm liebevoll einen Kuss auf den Kopf und strahlt bis über beide Ohren. Winzige rosafarbene Schläppchen und ein Strampler mit floralem Muster lassen viele Fans auf ein kleines Mädchen schließen. Unter dem Post häufen sich direkt zahlreiche neugierige Nachfragen: "OMG, bist du Papa? Herzlichsten Glückwunsch, lieber Sebastian. So eine süße Maus." Auffällig: Der Ex-Bachelor geht zwar auf die Babyfragen seiner Community nicht ein, reagiert dafür aber auf zahlreiche Glückwünsche mit einem kurzen "Danke". Eine klare Erklärung, ob es sich bei dem Baby um seinen eigenen Nachwuchs handelt oder nicht, gibt es bisher nicht.

Schon vor einigen Wochen hatte Sebastian seine Community mit privaten Einblicken überrascht, als er seine Verlobung mit Mariolina öffentlich machte und sie erstmals auf seinen Social-Media-Kanälen zeigte. Zuvor hatte der einstige TV-Junggeselle sein Liebesleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Bekannt wurde er 2020 in der Jubiläumsstaffel von "Der Bachelor", in der er am Ende keiner Kandidatin die letzte Rose gab. Seitdem konzentriert sich der Sportler vor allem auf seinen Alltag fernab der Kuppelshow, zeigt im Netz vor allem Fitness, Reisen und Einblicke in sein neues Leben mit Partnerin – und sorgt nun mit vermeintlichen Familienmomenten für besonders viel Neugier bei seinen Fans.

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Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss und ein Baby, Mai 2026

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Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss' Freundin und ein Baby, Mai 2026

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Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Ex-Bachelor, und seine Freundin Mariolina, Mai 2026