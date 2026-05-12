76-Kilo-Abnahme: Janina El Arguioui ließ sich Bauch straffen

Janina El Arguioui (38) hat nach einem beeindruckenden Gewichtsverlust von rund 76 Kilogramm nun den nächsten Schritt ihrer körperlichen Transformation gewagt: Die DSDS-Finalistin ließ sich die durch die massive Abnahme hängende Bauchdecke operativ straffen. Auf Instagram begleitete sie ihre Fans durch den Prozess und zeigte sich in einem Video aus dem Krankenhaus. Darin sind ihre allerersten Schritte nach dem Eingriff zu sehen – ein emotionaler Moment, den sie mit ihrer Community teilte.

In ihrem Post beschrieb Janina, dass die ersten Schritte langsam und vorsichtig gewesen seien und mit Schmerzen verbunden waren. Gleichzeitig betonte sie aber auch ihre große Dankbarkeit. "Das hier waren meine ersten Schritte ganz alleine nach der OP. Langsam. Vorsichtig. Mit Schmerzen. Aber auch mit sooo viel Dankbarkeit im Herzen", schrieb sie auf Instagram. Wie sie weiter mitteilte, benötigte sie keine Drainagen und konnte das Krankenhaus bereits kurz nach der Operation wieder verlassen. Nun möchte sie sich ausruhen und sich Schritt für Schritt zurück ins Leben tasten. Auch die Unterstützung ihrer Follower hob sie besonders hervor: "Eure Nachrichten haben mich die letzten Tage so getragen."

Der Eingriff ist das vorerst letzte Kapitel einer bemerkenswerten Transformation. Janina hatte mithilfe einer Magenoperation insgesamt rund 70 Kilogramm abgenommen und sich damit buchstäblich halbiert. Einem breiten Publikum wurde sie 2018 als Finalistin bei DSDS bekannt – damals noch mit deutlich mehr Körpergewicht. Ihren langen Weg schilderte sie immer wieder öffentlich und machte dabei auch klar, dass er alles andere als einfach war: "Es geht um Durchhalten. Um Rückschläge. Um Tage, an denen Aufgeben leichter gewesen wäre als Weitergehen", schrieb sie auf Instagram.

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Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui nach ihrer Bauchdeckenstraffung

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Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui, Dezember 2025

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Janina El Arguioui bei DSDS 2018