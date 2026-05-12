Nach Herzstillstand: Bonnie Tylers Freund gibt ein Update

Die Sorge um Bonnie Tyler ist weiterhin groß. Die 74-jährige Sängerin kämpft nach einer Notoperation in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro um ihr Leben. Nachdem sie zunächst mit einem geplatzten Blinddarm ins Krankenhaus eingeliefert und am Darm operiert worden war, wurde sie in ein künstliches Koma versetzt. Als die Ärzte sie daraus aufwecken wollten, erlitt sie einen Herzstillstand und musste reanimiert werden. Ihr enger Freund Liberto meldete sich nun bei Good Morning Britain zu Wort und gab Moderatorin Amelia Beckett ein Update zu ihrem Zustand.

Liberto, der seit vier Jahrzehnten mit der Sängerin befreundet ist und dessen Tochter Bonnie (74) als Patenkind hat, berichtete, er besuche sie täglich im Krankenhaus. Auf die Intensivstation darf er allerdings nicht. "Ich konnte sie nicht sehen, weil sie auf der Intensivstation liegt, und wir beten, dass wir bessere Neuigkeiten erhalten", sagte er. "Die Ärzte sind positiv, was die Situation angeht, aber bislang sieht es nicht so gut aus." Bonnies Ehemann Robert Sullivan sei indes täglich an ihrem Bett und komme nur zum Schlafen nach Hause. Laut Liberto sei Robert zudem sehr dankbar für die Arbeit der Ärzte und Pflegenden in Faro: "Er glaubt, dass Bonnie, wenn sie im Vereinigten Königreich geblieben wäre, nicht mehr hier wäre."

Den Anfang des Krankenhausaufenthalts schilderte Liberto so: Bonnie habe sich während eines Konzerts in London unwohl gefühlt und sei zu einem Arzt gegangen, ohne dass dort etwas festgestellt worden sei. Anschließend reiste sie in die Algarve, wo sie starke Bauchschmerzen bekam. Robert brachte sie daraufhin in ein Privatkrankenhaus, das sie wegen des geplatzten Blinddarms in das Krankenhaus in Faro verlegte. Bonnie Tyler war eigentlich ab Ende Mai für eine Tour mit 30 Konzerten geplant, darunter auch ein Auftritt in Cardiff im Dezember. Das Team der Sängerin hatte zuvor in einem Statement um Privatsphäre gebeten und angekündigt, sich weiter zu melden, sobald es möglich sei.

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Getty Images Bonnie Tyler beim Eurovision Song Contest 2013 im Malmö Arena

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Imago Bonnie Tyler bei der "40 Jahre Total Eclipse of the Heart"-Tour im Admiralspalast, Berlin, 02.10.2023

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Imago Bonnie Tyler live in Huxleys Neue Welt, Berlin 1992