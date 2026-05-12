Heute Papa in spe: Julius Tkatschenko wollte mehr von Henna

Julius Tkatschenko erwartet mit seiner Partnerin Linda sein erstes Kind – doch während er sich privat auf die Vaterschaft vorbereitet, läuft parallel seine Teilnahme an der Datingshow Match My Ex. Dort trifft der Realitystar auf gleich zwei seiner Exen: Anna Iffländer (30) und Henna Urrehman. Mit Anna hatte er zu diesem Zeitpunkt allem Anschein nach längst abgeschlossen, bei Henna hingegen sah das noch vor wenigen Monaten ganz anders aus. Julius machte der Influencerin nämlich schöne Augen und träumte sogar laut von einer gemeinsamen Zukunft. "Wie süß wäre es, wenn wir hier als Pärchen rausgehen?", fragte er sie in der Show. Beide hatten schon damals jahrelang ein Verhältnis, er betrog sogar eine Ex mit ihr: "Du warst die einzige Frau in meinem Leben, die mich nie gejudget hat und mir nicht auf den Sack ging."

Henna ließ sich von seinen Schmeicheleien jedoch nicht beeindrucken und blockte seine Avancen deutlich ab. "Julius ist der größte People Pleaser. Er sagt immer das, was die Leute hören wollen", urteilte sie. Noch klarer wurde die Fernsehbekanntheit mit den Worten: "Ich kenne Julius. Der lügt nur, der labert den ganzen Tag nur Scheiße." Tatsächlich schien Julius kurz darauf bereits die nächste Kandidatin im Blick zu haben: Er flirtete offen mit Teilnehmerin Sabrina Wlk und gestand, dass blonde Frauen "sein Ding" seien. Auch ihr österreichischer Akzent ließ ihn nicht kalt. "Dieses Österreichische, das macht mich schon etwas verrückt", schwärmte er und witzelte außerdem: "Es kann sein, dass ich morgen schon mit dir rummache."

Doch neben seiner Flirtoffensive blitzte während seiner "Match My Ex"-Teilnahme auch durch, dass Julius bereit für etwas Ernstes ist. "Vor ein paar Jahren hätte ich mit jeder Frau hier drin direkt etwas gehabt. Aber jetzt voll kein Bock mehr darauf", sinnierte der Blondschopf. Mittlerweile sind ein paar Monate vergangen und das Datingshow-Urgestein könnte sein großes Happy End mit seiner neuen Partnerin Linda gefunden haben. Während es online mächtig Gegenwind gibt, steht die werdende Mama hinter Julius und verteidigt ihn, ihre gemeinsame Liebe und kleine Familie in spe.

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Joyn Julius Tkatschenko und Henna in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Sabrina Wlk und Julius Tkatschenko in "Match My Ex"

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Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko mit seiner schwangeren Freundin Linda