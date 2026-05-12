"Weil i di mog"-Frontsänger Peter Volkmann ist gestorben

Die Schlagerwelt trauert um Peter Volkmann. Der Gründer und ehemalige Frontmann der bayerischen Band Relax ist jetzt im Alter von 74 Jahren gestorben. Seine Familie bestätigte den Tod gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Auch seine frühere Band machte die traurige Nachricht anschließend mit einem Statement bei Facebook öffentlich. "Leider hat unser ehemaliger langjähriger Leadsänger Peter Volkmann nun seine Bühne des Lebens verlassen", schreiben Claus, Sascha und Patrick von Relax in dem Post.

In den 1980er-Jahren zählte Relax zu den bekanntesten Schlagerbands aus Bayern. Der größte Hit der Gruppe war "Weil i di mog" – der Song kletterte in den deutschen Charts bis auf Platz sechs, in Österreich erreichte er sogar die Spitzenposition, in der Schweiz Rang vier. Auch mit Titeln wie "Ja mei! (Des derf doch net sei)", "Marie" und "Oh Rosita" landeten Peter und seine Bandkollegen in den Hitparaden. Laut der Band gab es zuletzt Gespräche über ein mögliches Comeback in alter Besetzung: "Es gab Gespräche, es gab Pläne, es gab Visionen ... doch leider ist es nicht zu einem Comeback mit Peter gekommen", heißt es in dem Statement. Jedoch habe er in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen gehabt.

Auch Schlagersängerin Nicki (59) meldet sich auf Instagram zu Wort und erinnert sich an viele gemeinsame Auftritte mit Peter. "Als Leadsänger der Band Relax haben wir uns bei unzähligen gemeinsamen Auftritten getroffen und uns immer gut verstanden", schreibt sie. Er sei "immer nett" gewesen. Ihr Abschied an den verstorbenen Kollegen endet mit einer Zeile aus seinem wohl bekanntesten Song: "Peter, jetzt bist im Himme und i werd oft an di denken, 'Weil i di mog'."

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Imago Peter Volkmann in Berlin

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Imago Peter Volkmann bei Relax in Berlin

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