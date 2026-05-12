Ansel Elgort enthüllt Partnerin nach Babygeheimnis

Schauspieler Ansel Elgort (32) hat seine Partnerin Miona erstmals öffentlich vorgestellt – und das auf eine besonders herzliche Weise. Zum Muttertag am vergangenen Sonntag wandte sich der 32-Jährige via Instagram an seine Follower und teilte mehrere Fotos seiner Freundin, darunter bisher unveröffentlichte Schwangerschaftsbilder sowie süße Aufnahmen mit ihrem gemeinsamen Baby. "Happy Mother's Day, meine Miona", schrieb der "Baby Driver"-Star schlicht unter den Post. Der Schauspieler hatte seine Beziehung lange aus der Öffentlichkeit herausgehalten – doch nun gewährt er seinen Fans erstmals einen Einblick in sein Familienleben.

Die Geburt ihres Sohnes hatte Ansel bereits im Februar bestätigt, nachdem er zuvor in New York City mit einem Neugeborenen auf dem Arm fotografiert worden war. Damals schwärmte er in einem bewegenden Post über die Vaterschaft: "Vater zu sein ist aufregend, erschöpfend, es ist alles und noch mehr. Die Gegenwart fühlt sich präsenter an und die Zukunft strahlender." Er beschrieb, wie sein Sohn ihn nachts wachhält und er trotzdem tagsüber nie stärker gefühlt habe. "Ich wollte es heilig halten, nur für uns, aber jetzt möchte ich diese Geschichte mit euch teilen, da sie das Hellste und Glücklichste ist, was ich je erlebt habe", erklärte er gegenüber seinen Followern.

Neben seiner neuen Rolle als Vater wagte Ansel zuletzt auch beruflich einen neuen Schritt: Er gab sein Tanzdebüt in einer Produktion von "Quadrophenia, A Rock Ballet" in New York City. Bekannt wurde der Schauspieler vor allem durch seine Rolle in dem Jugendfilm "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" aus dem Jahr 2014, in dem er neben Shailene Woodley (34) zu sehen war. Auch in dem Actionfilm "Baby Driver" von Regisseur Edgar Wright (52) spielte er die Hauptrolle und erlangte damit internationale Bekanntheit. Dass der Filmstar ihre Schwangerschaft und die ersten Wochen mit dem Baby so lange aus der Öffentlichkeit heraushielt, passt zu seinem sonst zurückhaltenden Privatleben, in dem er vor allem enge Beziehungen und gemeinsame Zeit mit seinen Liebsten zeigt, statt große Einblicke zu geben.

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Instagram / ansel Ansel Elgort mit seiner Freundin Miona

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Instagram / ansel Miona mit ihrem Sohn, Freundin von Ansel Elgort

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Instagram / ansel Ansel Elgort mit seinem Baby, 2026