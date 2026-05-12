Philipp Pleins Ex Lucia bittet um Geld für Sorgerechtskampf

Der Sorgerechtsstreit zwischen Designer Philipp Plein (48) und seiner Ex-Partnerin Lucia Bartoli (32) geht in die nächste Runde – und landet erneut in der Öffentlichkeit. Die Britin, mit der Philipp die beiden kleinen Söhne Rocket und Rouge hat, sammelt im Internet Geld, um sich die weitere juristische Auseinandersetzung um ihre Kinder leisten zu können. Sie gibt an, mittellos zu sein und ohne fremde Hilfe den Kampf nicht weiterführen zu können. "Ich bin Mutter. Und gerade jetzt kämpfe ich den schwersten Kampf meines Lebens: einen verheerenden Justizirrtum zu verhindern, bevor es zu spät ist", schreibt Lucia in ihrem Spendenaufruf. Bisher sind über 43.000 Euro zusammengekommen – ihr Ziel liegt bei 500.000 Pfund, umgerechnet rund 590.000 Euro. Über den Sorgerechtsstreit hatte die Bild bereits im Oktober 2025 exklusiv berichtet.

Philipp hat den Spendenaufruf seiner Ex gesehen und reagiert mit Unverständnis. Er erklärte gegenüber Bild, er habe Lucia stets finanzielle Unterstützung angeboten und dafür gesorgt, dass Geld kein Thema sein solle. "Lucia lebt bis heute mietfrei in meinem Penthouse in Lugano, in dem wir damals zusammen gewohnt haben", wird der Designer zitiert. Außerdem sei sie im Besitz von Schmuck im Gesamtwert von fast einer Million Euro, dessen Rechnungen er dem zuständigen Gericht vorgelegt habe. Im August 2025 sprach das Gericht in Lugano Philipp das alleinige Sorgerecht für die beiden Söhne zu. Lucias Besuchsrecht wurde auf zwei Stunden pro Woche unter Aufsicht eines Sozialarbeiters beschränkt. Für den älteren Sohn Rocket sollen die Besuchsrechte mittlerweile komplett aufgehoben worden sein. Lucia glaubt an einen Justizirrtum und zweifelt unter anderem an der Unabhängigkeit der vom Gericht beauftragten Gutachterin.

Philipp und Lucia trennten sich im Frühjahr 2023, hatten das gemeinsame Sorgerecht aber zunächst friedlich geteilt. Im Juli 2024 stellte Lucia vor dem Amtsgericht Lugano einen Antrag auf alleiniges Sorgerecht – laut Philipp mit dem Ziel, mit den Kindern nach England zu ziehen, wo ihr möglicherweise ein deutlich höherer Unterhaltsanspruch zugestanden hätte. Der 48-Jährige ist insgesamt Vater von vier Söhnen aus drei verschiedenen Beziehungen. Sein jüngster Sohn Hurricane Thor Thunder wurde im Juli 2024 geboren, sein ältester Sohn, den er mit Fernanda Rigon hat, ist bereits zehn Jahre alt. Gegen Lucia sollen in der Schweiz zudem noch zwei weitere Gerichtsverfahren anhängig sein, unter anderem wegen des Vorwurfs des Kreditkartenbetrugs.

Anzeige Anzeige

Getty Images Philipp Plein im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Philipp Plein mit seiner Ex Lucia Bartoli, September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Philipp Plein, Modedesigner