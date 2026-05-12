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Sharon Battiste
Clip entfacht Liebesgerüchte um Sharon Battiste & Tijan Njie

Clip entfacht Liebesgerüchte um Sharon Battiste & Tijan Njie

- Theresa Neureuter
Lesezeit: 2 min

Ist das etwa als Liebes-Outing zu werten? Sharon Battiste (34) hat jetzt für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Die Ex-Bachelorette kündigte ihren Fans in ihrer Instagram-Story zunächst geheimnisvoll an: "Ich möchte euch gerne noch etwas sagen..." – und postete anschließend ein Schwarz-Weiß-Video, auf dem sie gemeinsam mit Alles was zählt-Star Tijan Njie (34) zu sehen ist. Untermalt ist der Clip mit dem Song "Satisfy My Soul" von Bob Marley (†36). Die Gerüchteküche brodelt seither.

In dem kurzen Video wirken die beiden auffallend vertraut und sichtlich glücklich. Tijan streichelt Sharon sogar liebevoll über den Rücken. Einen weiteren Kommentar ließ die Schauspielerin nicht folgen – sie setzte lediglich ein rotes Herz unter den Beitrag. Auch Tijan teilte den Clip anschließend in seiner eigenen Story und schrieb dazu nur drei Worte: "Da ist sie." Ob die beiden tatsächlich ein Paar sind, haben weder Sharon noch der 34-Jährige bislang offiziell bestätigt.

Sharon und Tijan kennen sich aus der Welt der deutschen Unterhaltungsbranche. Sharon war von 2018 bis 2021 in der Rolle der "Bo" bei Köln 50667 zu sehen, nahm 2023 an Let's Dance teil und ist heute als Influencerin und Model aktiv. Tijan feierte zwei Jahre nach seinem Ausstieg bei "Alles was zählt" im Jahr 2023 erste Erfolge als Kinodarsteller durch seine Hauptrolle als Rob Pilatus im Milli-Vanilli-Biopic "Girl You Know It's True". Anfang des Jahres war er zudem im Tatort zu sehen und arbeitet ebenfalls als Model.

Collage: Sharon Battiste und Tijan Njie
IMAGO / Future Image / F. Kern, IMAGO / Future Image / N. Kubelka
Collage: Sharon Battiste und Tijan Njie
Sharon Battiste und Tijan Njie, Mai 2026
Instagram / sharonbattiste_
Sharon Battiste und Tijan Njie, Mai 2026
Sharon Battiste und Tijan Njie, Mai 2026
Instagram / sharonbattiste_
Sharon Battiste und Tijan Njie, Mai 2026
Wirkt das für euch schon wie ein Liebes-Outing von Sharon und Tijan?
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