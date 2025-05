Regelbruch? Diese Stars glänzten bei Cannes-Eröffnung

Glamour und kleine Rebellion auf dem roten Teppich: Heidi Klum (51), Eva Longoria (50) und Rennfahrer Carlos Sainz Jr. gehörten laut Just Jared zu den ersten großen Namen, die zur Eröffnung der 78. Filmfestspiele in Cannes erschienen. Die Premiere von "Partir Un Jour" am 13. Mai im Palais des Festivals bot den Stars nun die perfekte Bühne – trotz oder gerade wegen der neuen Dresscode-Regeln. Besonders Heidi Klum zog mit einem voluminösen, blumig-rosafarbenen Kleid alle Blicke auf sich – ihr Outfit war wohl noch innerhalb der zulässigen Grenze, sorgte jedoch für Gesprächsstoff.

Die Auftaktgala gilt traditionell als inoffizielle Modeschau der internationalen A-Liga – und auch 2025 ist das nicht anders. Trotz neuer Regeln, die auf "mehr Kleidung, weniger Haut" setzen und voluminöse Outfits mit großer Schleppe untersagen, zeigten sich viele Prominente extravagant und stilsicher. Weniger auffällig in Bezug auf die neuen Regeln war Eva Longoria: Sie erschien in einem eleganten Abendkleid, das wenig Haut zeigte und sich an die Kleiderordnung hielt. Halle Berry (58), die als Jury-Mitglied vor Ort war, wählte ein gestreiftes Kleid, das keine Regelbrüche provozierte. Auch die Models Bella Hadid (28) und Alessandra Ambrosio (44) setzten auf schlichte Eleganz ohne zu viel Haut.

Trotz des neuen Dresscodes zeigt sich, dass der rote Teppich von Cannes auch in diesem Jahr weiterhin Raum für kreative Ausdrücke und gewagte modische Statements lässt – jedoch stets innerhalb der vom Veranstalter gezogenen Grenzen. Heidi war laut Bild nicht die Einzige, die die Einschränkungen mit einem Augenzwinkern hinterfragte: Auch die französische Schauspielerin Frédérique Bel ließ es sich nicht nehmen, mit ihrem Outfit bis an die Grenzen des Erlaubten zu gehen. Ob es in den kommenden Festivaltagen zu einem echten Regelbruch kommt, bleibt abzuwarten – die Spannung auf die Outfits der Stars bleibt auf jeden Fall hoch.

Getty Images Heidi Klum bei den 78. Filmfestspielen von Cannes 2025

Getty Images Halle Berry auf der Bühne der 78. Filmfestspiele von Cannes

