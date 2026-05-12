Victoria Swarovski drohte beinahe Zutrittsverbot beim ESC

Beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien gibt es offenbar keine Sonderbehandlung – nicht einmal für die Moderatorin der Show. Victoria Swarovski (32) erlebte bei der Sicherheitskontrolle vor der Wiener Stadthalle einen unerwarteten Moment: Sie wurde zunächst aufgehalten und beinahe nicht auf das Gelände gelassen. Die Sängerin und Moderatorin berichtete von dem Erlebnis auf Instagram und nahm es dabei mit Humor. "Ich dachte mir: Gut, dann geh ich wieder nach Hause. Passt auch. Tschau!", scherzte sie in ihrer Story. Am Ende durfte sie dann doch noch passieren.

Die strengen Kontrollen rund um die Wiener Stadthalle sind in diesem Jahr mit denen an Flughäfen vergleichbar. Scanner und Taschenkontrollen gehören für alle zum Pflichtprogramm – ob Besucher, Mitarbeitende oder eben auch die Moderatoren der Veranstaltung. Besonders im Vorfeld der ersten großen Proben wurden die Maßnahmen noch einmal verschärft. Neben den physischen Sicherheitsvorkehrungen machen die Veranstalter und die Polizei auch klare Ansagen zum Verhalten auf dem Gelände: Rassistische, beleidigende oder diskriminierende Botschaften sind ausdrücklich verboten.

Abseits des Rampenlichts ist Victoria ihren Fans längst nicht nur als Moderatorin bekannt. Die Österreicherin startete als Sängerin und ist heute auch als Unternehmerin aktiv. Auf Social Media gewährt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und nimmt Momente hinter den Kulissen gerne mit einem Augenzwinkern. Ihre Community begleitet sie zu Proben, Reisen und Familienanlässen und erlebt so auch private Seiten der Künstlerin. Dass sie selbst eine strenge Kontrolle mit einem Scherz kommentiert, passt zu dieser offenen Art – und erklärt, warum die Szene aus der Stadthalle in Wien online schnell die Runde machte.

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Imago Victoria Swarovski bei der sechsten Liveshow von "Let's Dance" im Coloneum in Köln, 17.04.2026

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Imago Victoria Swarovski in der achten Live-Show von "Let’s Dance" im MMC Coloneum, Köln, 25.04.2025

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Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski trägt seit einiger Zeit eine Kette mit dem Namen ihres Partners und Hundes um den Hals.