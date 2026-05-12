Netflix' "Worst Ex Ever": Was wurde aus dem Deadpool-Killer?

Wade Steven Wilson (31) ist zurzeit der wohl berüchtigtste Bewohner des Todestrakts im US-Bundesstaat Florida – und nun auch das Thema einer Netflix-Doku. Seit dem 6. Mai ist die zweite Staffel der True-Crime-Serie "Worst Ex Ever" auf Netflix verfügbar, und gleich die erste Folge widmet sich dem sogenannten Deadpool-Killer. Die Episode trägt den Titel "Dating the Deadpool Killer" und rollt auf erschreckende Weise auf, wie Wilson am 7. Oktober 2019 in Cape Coral innerhalb eines einzigen Tages zwei Frauen tötete. Kombiniert aus Interviews, Bodycam-Aufnahmen der Polizei und animierten Nachstellungen zeichnet die Serie nach, wie Wilsons Gewaltbereitschaft eskalierte – bis hin zu dem Tag, an dem er Kristine Melton in deren Haus erwürgte und kurz darauf Diane Ruiz in einem gestohlenen Auto zunächst würgte und sie anschließend mehrfach mit dem Fahrzeug überfuhr.

Aufgeflogen war Wilson, nachdem er seinem Vater am Telefon ungefragt und in erschreckenden Details von seinen Taten erzählt hatte – der Vater wandte sich daraufhin an die Polizei. Sein Strafprozess im Jahr 2024 sorgte international für Aufsehen, nicht nur wegen der Brutalität der Morde, sondern auch wegen seiner mit Tätowierungen übersäten Gesichtstätowierungen, darunter ein NS-Symbol. Den Spitznamen "Deadpool Killer" erhielt er, weil sein Name mit dem des Marvel-Antihelden Wade Wilson übereinstimmt. Im Juni 2024 wurde er in zwei Anklagepunkten des Mordes ersten Grades schuldig gesprochen und schließlich im August 2024 zum Tode verurteilt. Seitdem sitzt er in der Union Correctional Institution in Raiford ein, wo der Todestrakt für männliche Gefangene in Florida untergebracht ist. Dort verbringt er den Großteil des Tages in seiner Zelle und hat kaum Kontakt zur Außenwelt.

Wilsons Anwälte haben beim Obersten Gerichtshof von Florida Berufung eingelegt. Sie argumentieren, dass die rückwirkende Anwendung des neuen floridianischen Todesstrafen-Gesetzes aus dem Jahr 2023 verfassungswidrig sei. Dieses Gesetz erlaubt es einem Richter, die Todesstrafe zu verhängen, auch wenn die Jury-Empfehlung nicht einstimmig ist – im Fall von Wilson stimmten nicht alle Jurymitglieder zu. Wilsons Verurteilung war der erste hochkarätige Fall, der unter diesem neuen Gesetz entschieden wurde. Ein Hinrichtungstermin ist bislang noch nicht angesetzt. Der Fall Wade Wilson wird nicht nur in "Worst Ex Ever" thematisiert: In der dreiteiligen True-Crime-Dokuserie "Handsome Devil: Charming Killer", die seit Anfang des Jahres verfügbar ist, beleuchtet Paramount+ seine brutalen Morde.

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Courtesy of Netflix Wade Steven Wilson vor Gericht

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Floridas Union Correctional Institution Polizeifoto von Wade Wilson

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Paramount+ Wade Steven Wilson vor Gericht