Bizarre Phobie: Robert Irwin hat Angst vor zerbrochenem Glas

Mit einem überraschenden Geständnis hat der Wildlife-Experte Robert Irwin (22) bei "The Tonight Show" für Erstaunen gesorgt. Im Gespräch mit Gastgeber Jimmy Fallon (51) verriet der 22-Jährige, dass ihn keine Giftschlange und kein Raubtier der Welt in Panik versetzen kann, er aber bei einer ganz alltäglichen Sache sofort das Weite sucht: zerbrochenem Glas. Robert gestand, dass allein das Klirren von Scherben bei ihm eine echte Phobie auslöse. Während er ohne Zögern auf Krokodile springt, sei das Aufsammeln von Glasscherben für ihn absolut undenkbar – eine bizarre Angst, die Jimmy angesichts der gefährlichen Arbeit seines Gastes fassungslos zurückließ.

Trotz dieser ungewöhnlichen Phobie läuft es für den Sohn der verstorbenen TV-Legende Steve Irwin (†44) beruflich besser denn je. In den USA startet Robert nun als Moderator des neuen Formats "Dancing With The Stars: The Next Pro" voll durch. Die Neuigkeit verkündete er gut gelaunt auf Instagram an der Seite der Profitänzerin Witney Carson (32). In einem gemeinsamen Video heizten die beiden die Vorfreude der Fans an, wobei vor allem Roberts beeindruckende körperliche Fitness für Gesprächsstoff sorgte. Viele Follower zeigten sich in den Kommentaren weniger an den Tanzschritten als vielmehr an den trainierten Oberarmen des Australiers interessiert.

Robert beweist damit, dass er das Erbe seines Vaters auf ganz eigene Weise fortführt und dabei den Sprung vom australischen Outback auf das internationale Showparkett perfekt gemeistert hat. Während Jimmy scherzhaft anbot, künftig das Glas für ihn wegzuräumen, wenn Robert im Gegenzug die Krokodile übernimmt, konzentriert sich der junge Naturschützer nun voll auf seine neue Rolle im Rampenlicht. Mit Charme, Fitness und seiner entwaffnenden Ehrlichkeit über seine Schwächen hat er die Herzen des US-Publikums längst erobert.

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Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin mit einem Koala und seinem "Dancing with the Stars"-Pokal

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Getty Images Robert Irwin und Witney Carson im November 2025 in Los Angeles

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Getty Images Steve Irwin mit seinem Sohn Robert, 2006