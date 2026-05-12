Olivia Jones: Nie wieder Dschungelcamp für die Kult-Ikone

Olivia Jones (56) macht Dschungelcamp-Fans eine klare Ansage: Ein Comeback als Kandidatin in "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" schließt die Realityikone kategorisch aus. In einem neuen Interview mit teleschau betont die Dragqueen, sie werde "auf keinen Fall noch mal ins Dschungelcamp gehen". Die Erinnerungen an ihre Zeit im australischen Urwald, wo sie 2013 in der siebten Staffel den zweiten Platz holte, seien einfach zu krass. Schlafentzug, Hunger und das dauernde Zusammenleben mit anderen Promis auf engstem Raum – für Olivia ist das Kapitel Dschungelprüfung endgültig abgeschlossen, auch wenn der Kultshow bei RTL gerade wieder ein Hype entgegenschlägt.

Im Gespräch beschreibt Olivia die damalige Teilnahme rückblickend als extreme Belastung. "Das war so eine Quälerei! Schlafentzug, kein Essen und dann mit diesen verhaltensauffälligen Leuten auf so kleinem Raum gefangen zu sein", erinnert sie sich im Gespräch. Trotzdem nennt sie die Staffel ihren größten Karriereschub: Millionen Zuschauer verfolgten damals ihren Weg durch Prüfungen, Lagerfeuer-Tränen und Camp-Zoff. Heute bleibt sie dem Format in anderer Rolle treu: Seit 2022 kommentiert sie als Moderatorin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" die neuesten Lager-Dramen und gestandenen Patzer der aktuellen Kandidaten – und kann nach eigener Aussage nun lieber über andere lästern, statt selbst zu leiden. Parallel hat Olivia auf St. Pauli eine eigene "Dschungel-Bar" eröffnet, inklusive Reality-Quiz rund um TV-Stars und Trash-Momente.

Der deutliche Abstand zum Leben im Camp fällt bei Olivia in eine Phase, in der ihr eigener Weg noch einmal ganz neu beleuchtet wird. Grundlage ist ihre Autobiografie "Ungeschminkt: Mein schrilles Doppelleben", die jetzt als ZDF-Film "Olivia" verfilmt wurde. Der TV-Streifen erzählt von ihrem oft steinigen Werdegang, ihrem Aufstieg von der Kneipenbühne zur TV-Persönlichkeit und den Momenten abseits der Kameras. Die Künstlerin gibt darin Einblicke in ihr Leben zwischen schillernden Auftritten, Engagement in ihrer Wahlheimat St. Pauli und ihren eigenen Rückzugsorten. Während sie im Dschungelcamp längst nur noch als Kommentatorin statt als Kandidatin agiert, zeigt der Film, wie sehr ihr heutiges Standing im Showgeschäft mit genau dieser einen, harten Staffel verbunden ist – und wie sie daraus ein ganz eigenes kleines Dschungel-Universum rund um ihre Person geschaffen hat.

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Imago Olivia Jones beim Reality Award 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Getty Images Olivia Jones, TV-Star

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Getty Images Olivia Jones, Moderatorin