Traurigkeit der Kinder: Anna Heiser "zerreißt es das Herz"

In Danzig durchlebt Anna Heiser (35) derzeit ein schmerzhaftes Wechselbad der Gefühle. Während die Familie versucht, in der neuen polnischen Heimat Fuß zu fassen, leidet der Nachwuchs unter schwerem Heimweh. Die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin gestand auf Instagram, dass es ihr das Herz zerreißt, ihre Kinder so traurig zu sehen. Der Grund für die Tränen sei vor allem die Sehnsucht nach ihren geliebten Hunden Balu und Tascha, die auf der Farm in Namibia zurückbleiben mussten. Immer wieder müsse Anna den Kleinen erklären, warum die Vierbeiner nicht mit nach Europa kommen konnten, während der Wunsch nach einem Ersatzhaustier wächst – eine Verantwortung, der sie sich momentan jedoch nicht gewachsen fühlt.

Trotz der emotionalen Belastung gab es am Wochenende einen Lichtblick für die Heisers. Ehemann Gerald (41) hatte Geburtstag, was Anna mit einer heimlichen Überraschungsparty krönte. Nichtsahnend betrat der ehemalige Farmer das Wohnzimmer und wurde von Freunden und Familie empfangen, was bei ihm sogar das eine oder andere Freudentränchen kullern ließ. Es war sein erster Geburtstag in Polen seit dem Umzug vor acht Monaten und ein wichtiger Moment der Unbeschwertheit nach den gesundheitlichen und finanziellen Sorgen, die das Paar in Afrika jahrelang begleiteten.

Der Umzug von Namibia nach Polen war für die Familie alles andere als eine leichte Entscheidung. Zuvor hatte die Familie auf ihrer Farm in Namibia eine existenziell bedrohliche Phase durchlebt: Hohe Zinsen und anhaltende Trockenheit hatten die Einnahmen so stark einbrechen lassen, dass Gerald in ein Burnout geriet und sogar die Ehe der beiden auf dem Spiel stand. "Sein erster Geburtstag in Polen, acht Monate nach dem Umzug – Wahnsinn!", kommentierte Anna nun das Geburtstagsvideo – und brachte damit zum Ausdruck, wie viel die Familie in kurzer Zeit durchgemacht hat.

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Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

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Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern, Juli 2025

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Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser auf Reise, 2026