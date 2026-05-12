Nach Spekulationen: Elena enthüllt Grund für KDRS-Abbruch

Elena Miras (34) äußert sich erstmals zu ihrem plötzlichen Abgang bei Kampf der RealityAllstars! In ihrer Instagram-Story erklärt die Reality-TV-Bekanntheit jetzt, warum genau sie die Sala verlassen hat – und stellt damit Spekulationen rund um ihren Abgang aufgrund des heftigen Streits mit Georgina Fleur (36) richtig. Während in der Show seitens der Produktion bereits von gesundheitlichen Gründen die Rede war, enthüllt Elena nun, dass sie selbst die Reißleine gezogen hat. Die Influencerin macht deutlich, dass hinter ihrer Entscheidung ernstzunehmende körperliche Einschränkungen standen.

In ihrer Story wehrt sich Elena gegen den Vorwurf, sie würde nach Konflikten einfach das Handtuch werfen. "Ist auch immer wieder schön zu lesen, wie die Leute schreiben: 'Ach, wenn sie mal streitet, dann geht sie sofort raus – wie bei Big Brother'", hält sie ihren Followern vor. Sie stellt klar, dass sie damals bei Promi Big Brother nicht freiwillig gegangen sei: Laut ihrer Schilderung habe die Produktion sie rausgenommen, weil sie nur noch 45 Kilogramm gewogen hatte. "Dann wurde ich gekickt aus der Sendung, weil man hat mir gesagt, dass das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr geht", berichtet die Schweizerin. Bei "Kampf der RealityAllstars" sei es nun anders gelaufen: "Dieses Mal war ich die Schlauere, weil es gesundheitlich nicht ging, habe ich gesagt, ich gehe." Der Grund waren Schmerzen nach einer Verletzung, durch die sie nach eigenen Angaben ohnehin an keinen Spielen mehr hätte teilnehmen können. Weitere Details sollen die Tage folgen.

Den Tag des Exits – an dem es auch zum Eklat mit Georgina kam – beschreibt sie in ihrer Instagram-Story als "ultimativ asozial". Doch rein aus Wut auf ihre Mitkandidatin die Sala verlassen zu haben, streitet sie vehement ab und stützt ihre Aussage darauf, trotz Exit von der Produktionsfirma ihre volle Gage erhalten zu haben: "Ich weiß, ihr hatet gerne, aber ich kann euch eins sagen: Ich habe meine Gage bekommen, also so eine Kopfsache war das nicht." Bei Show-Abbrüchen ohne ernstzunehmenden Grund droht Realitystars oftmals eine Kürzung der Gage.

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Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

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RTLZWEI Elena Miras und Georgina Fleur bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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Joyn Elena Miras, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024