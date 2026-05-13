Brandon Clarke wurde vor Tod mit Drogendelikten konfrontiert

Im Fall Brandon Clarke kommen jetzt neue, brisante Details ans Licht: Der verstorbene Basketballstar der Memphis Grizzlies hätte nur wenige Tage nach seinem Tod in Arkansas vor Gericht erscheinen müssen. Laut TMZ war der 29-Jährige wegen mehrerer mutmaßlicher Drogendelikte und Verkehrsverstöße zu einem wichtigen Gerichtstermin am 15. Mai geladen. Jetzt ist klar: Diese Verhandlung wird nie stattfinden – denn Brandon brach am Montag in seinem Haus in Los Angeles zusammen und wurde von den Rettungskräften noch vor Ort für tot erklärt. Die Behörden untersuchen seinen Tod nun als möglichen Drogenfall.

Wie aus Gerichtsdokumenten, die dem Portal vorliegen, hervorgeht, war Brandon im April bei einer Verkehrskontrolle ins Visier der Ermittler geraten. Beamte sollen in seinem Fahrzeug verschiedene verbotene Substanzen entdeckt haben, darunter auch das Schmerzmittel Kratom. Dem Sportler wurden daraufhin unter anderem der schwere Vorwurf des Drogenhandels sowie das Flüchten vor der Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit zur Last gelegt. Zusätzlich waren drei Vergehen anhängig: Besitz einer geringen Menge eines weiteren verbotenen Stoffes, zu schnelles Fahren und ein gefährliches Überholmanöver.

In seinem Haus sollen Ermittler laut TMZ Sports Drogenutensilien gefunden haben. Die genaue Todesursache steht weiterhin nicht offiziell fest, die Polizei prüft jedoch eine mögliche Überdosis. Der Verlust des kanadisch-amerikanischen Power Forwards trifft Angehörige und Teamkollegen hart: Schon kurz nach der ersten Todesmeldung überschlugen sich in den sozialen Netzwerken die emotionalen Abschiedsgrüße von Fans, früheren Mitspielern und Menschen aus seinem Umfeld. Viele erinnern sich an den Athleten nicht nur als spektakulären Spieler auf dem Feld, sondern auch als ruhigen, zurückhaltenden Typen im Alltag, der abseits des Rampenlichts vor allem mit engen Freunden und seiner Familie Zeit verbrachte.

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Getty Images Brandon Clarke von den Memphis Grizzlies im Spiel gegen die Los Angeles Lakers in der Crypto.com Arena, 15. Dezember 2024

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Getty Images Brandon Clarke dunkt für die Memphis Grizzlies gegen die Golden State Warriors im Chase Center in San Francisco

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Getty Images Brandon Clarke beim Media Day der Memphis Grizzlies im FedExForum in Memphis, 30. September 2024