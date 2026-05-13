Mit Kind & Kegel: Helene Fischer nimmt Familie mit auf Tour

Helene Fischer (41) steht vor einer großen Stadiontour – und die will die Schlagersängerin nicht ohne ihre Liebsten bestreiten. Gegenüber Hit Radio FFH verriet die 41-Jährige, dass sie ihre gesamte Familie auf die Reise mitnehmen wird. "Ich werde alle mitnehmen", sagte sie dem Radiosender und fügte hinzu: "Denn alle sollen so ein bisschen was vom Kuchen abhaben und es ist auch tatsächlich einfach für uns alle irgendwie entspannter und leichter, wenn alle dabei sind und wir nicht diese große Trennung haben." Auch beim Konzert im Ernst-Happel-Stadion in Wien am 11. Juli werden ihre Kinder mit dabei sein.

Den Grund für diese Entscheidung erklärte die Sängerin, die zugab, dass ihr das Training immer schwerer fällt, ebenfalls: Wenn sie nach jedem Konzert nach Hause fahren müsse, reiße sie das aus allem heraus. "Das würde auch vielleicht den Kindern oder meiner Familie schwerfallen. Also kommen alle mit und wir sind alle gemeinsam auf Tour", so Helene. Die zweifache Mutter gab außerdem zu, großen Respekt davor zu haben, alles miteinander zu vereinbaren. Gleichzeitig freut sie sich nach eigenen Worten auch "auf die andere Rolle, auf die Person, die endlich wieder auf der Bühne steht, in meinem Element."

Privates hält Helene seit jeher weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus; wenn sie über ihre Familie spricht, bleibt sie bei wenigen Details. Umso deutlicher zeigt das Interview, welchen Stellenwert Nähe und Zusammenhalt für die Sängerin haben – gerade in intensiven Tourwochen. Bekannt ist Helene für ihre aufwendigen Liveshows mit akrobatischen Elementen und großen Bühnenbildern sowie für Mega-Hits wie "Atemlos durch die Nacht". Wenn sie zwischen Soundcheck, Auftritt und Reiseplanung nun auch Zeit mit ihren Liebsten einplant, knüpft sie an das an, was sie in dem Radiointerview betonte: gemeinsam unterwegs sein, ohne große Distanzen.

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Getty Images Helene Fischer bei "Wetten, dass...?" im November 2021

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Getty Images Helene Fischer, Sängerin

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Getty Images Helene Fischer, Schlagersängerin