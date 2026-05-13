Für mehr Ruhe: Sarah Engels' flauschiger ESC-Glücksbringer

Mitten im ESC-Trubel in Wien bereitet sich Sarah Engels (33) aktuell auf ihren großen Auftritt für Deutschland vor – und verlässt sich dabei auf einen ganz besonderen, flauschigen Helfer. Zwischen Proben in der riesigen Wiener Stadthalle und einem vollen Terminkalender erzählte die Sängerin der Zeitung Bild, wie sie bei all dem Stress einen kühlen Kopf bewahren will. In ihrer Garderobe wartet ein kleiner Talisman auf sie: ein Stofffaultier, das sie überallhin begleitet und ihr zwischen den Shows Kraft spenden soll. Während Sarah auf der Bühne Vollgas geben will, steht das Kuscheltier für das genaue Gegenteil: runterkommen, durchatmen, Ruhe finden.

Sarah verriet im Gespräch, dass sie das Faultier von ihrem Sohn Alessio und ihrer Tochter Solea geschenkt bekommen hat. Die beiden wollten ihrer Mama damit etwas mit auf den Weg geben, das sie daran erinnert, sich nicht zu viel auf einmal zuzumuten: "Ich habe immer so viel Energie, mache tausend Dinge gleichzeitig. Sie haben mir genau dieses Tier geschenkt, damit ich endlich mal zur Ruhe komme", erklärte die ESC-Kandidatin. Das Faultier liegt bereit, wenn sie in der Garderobe kurz durchatmen kann – draußen in der Halle wartet dann das besondere ESC-Publikum, auf dessen Energie sich Sarah schon jetzt riesig freut.

Dass der Eurovision Song Contest für die ganze Familie ein unvergessliches Erlebnis ist, betonte Sarah ausdrücklich: "Wenn ich irgendwann Oma bin, dann werde ich meinen Enkelkindern davon erzählen. Das ist schon was ganz Besonderes." Auf das Publikum in Wien freut sie sich dabei besonders: "Das ESC-Publikum ist ein ganz besonderes, von dem man sich echt mitreißen lassen kann. Ich kann es kaum erwarten, zu spüren, wie es sich anfühlt, wenn Tausende Menschen in der Halle mit einem mitfiebern."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Engels auf dem Turquoise Carpet der ESC-Eröffnung in Wien, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Engels schwenkt die deutsche Flagge zur ESC-Eröffnung in Wien, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit Ehemann Julian und Tochter Solea