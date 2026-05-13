Acht Jahre nach Sieg: Marie Wegener rechnet mit DSDS ab

Acht Jahre nach ihrem Sieg bei DSDS hat Marie Wegener (24) in einem Instagram-Video offen über die schwierigen Jahre nach der Castingshow gesprochen. Die Sängerin gewann die RTL-Show im Jahr 2018 im Alter von gerade einmal 16 Jahren und war damit die jüngste DSDS-Siegerin aller Zeiten. Damals winkten ihr ein Preisgeld von 100.000 Euro, ein Plattenvertrag bei Universal Music und ein von Dieter Bohlen (72) geschriebener Gewinnersong. Doch wie Marie nun in drastischen Worten erklärt, verlief die Zeit danach alles andere als rosig: "Diese Verträge waren so bodenlos."

"Man kannte mich bei DSDS eigentlich fast nur mit englischen Songs und dann habe ich Verträge unterschrieben und zack, ich war in der Schlagerbranche", schildert sie ihren Followern gegenüber. Nachdem sie aus diesen Verträgen entlassen worden war, startete sie gemeinsam mit ihrem damaligen Freund ein neues Musikprojekt unter dem Namen Mary Lane – dieses Mal mit englischen Songs. Doch auch das endete in einem Desaster: Sie machte 20.000 Euro Minus, musste ihr Auto verkaufen und rutschte nach eigenen Angaben in die "depressivste Phase" ihres Lebens. Rückblickend zieht sie eine klare Bilanz: "Wenn ich damals gewusst hätte, was auf mich zukommen würde, wäre ich diesen Weg so nicht gegangen."

Das offene Video ist nicht Maries erste Abrechnung mit der Welt rund um DSDS. Bereits in einem früheren Clip hatte sie erklärt, sich während dieser Zeit als junges Mädchen nicht ernst genommen gefühlt zu haben: "Ich war halt ein kleines, junges Mädchen, das da mal ein bisschen rumträllert." Auch an der aktuellen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" ließ sie zuletzt kein gutes Haar und kritisierte die Entwicklungen in der Castingshow-Branche scharf. Ihr Mut zur Offenheit sorgte dabei immer wieder für angeregte Diskussionen unter ihren Fans.

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Instagram / mariewegener_official Marie Wegener, April 2026

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Instagram / mariewegener_official Marie Wegener, Mai 2026

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Dieter Bohlen und Marie Wegener, DSDS 2018