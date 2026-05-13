Wie ihre Tochter: Denise Richards präsentiert ihr Facelift

Am Muttertag hat Denise Richards (55) gemeinsam mit ihrer Tochter Sami (22) in Calabasas, Kalifornien, gefeiert – und dabei alle Blicke auf sich gezogen. Die 55-jährige Schauspielerin präsentierte ihr frisch operiertes Gesicht und wirkte dabei so jugendlich, dass die beiden Frauen auf den ersten Blick eher wie Schwestern hätten durchgehen können. Denise hatte sich vor fast einem Jahr einem vollständigen Facelift bei Chirurg Ben Talei in Beverly Hills unterzogen. Gegenüber Allure sprach sie offen darüber und zeigte sich begeistert vom Ergebnis: "Es ist wie Tag und Nacht. Eigentlich schockierend."

Dass es so weit kam, war kein leichter Weg – auch innerhalb der Familie gab es zunächst Gegenwind. Sami, die Denise gemeinsam mit Ex-Mann Charlie Sheen (60) hat, wollte die Operation ursprünglich verhindern. Sie fand, die Schauspielerin sei zu jung dafür. Denise hielt jedoch an ihrem Vorhaben fest und wandte sich direkt an ihre Töchter: "Ich habe ihnen gesagt, dass das etwas ist, das ich für mich tun möchte, und ihr müsst meiner Entscheidung vielleicht nicht zustimmen, aber ich möchte eure Unterstützung." Inzwischen ist Sami von den Ergebnissen überzeugt. Für Denise, die gerade eine belastende Scheidung von Aaron Phypers durchmacht – ein Richter verpflichtete sie zuletzt, 4.200 Euro monatlich als vorläufigen Unterhalt zu zahlen –, ist ihr neues Aussehen laut einem Insider gegenüber Daily Mail "ein seltener Lichtblick in ihrem Leben".

Mutter und Tochter verbindet neben dem familiären Band noch eine weitere Gemeinsamkeit: Beide sind auf der Plattform OnlyFans aktiv. Sami stieg dort im Juni 2022 mit 18 Jahren ein und verdiente nach eigenen Angaben so viel, dass sie sich ein eigenes Haus und ein Auto leisten konnte. Auch Denise erwirtschaftet auf der Plattform offenbar beträchtliche Summen – Gerichtsdokumente aus ihrem laufenden Scheidungsverfahren deuten auf Einnahmen von rund 210.000 Euro monatlich hin. Dass ausgerechnet ihr Noch-Ehemann Aaron als Erster die Öffentlichkeit über ihr Facelift informierte, ärgerte Denise sehr. "Mein Ex hat jemandem erzählt, dass ich ein Facelift hatte, und behauptete, es sei verpfuscht worden, was wirklich lächerlich ist", sagte sie gegenüber Allure.

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Getty Images Denise Richards beim Bbtv Launch Event zu "Reich und Schön" in West Hollywood, März 2026

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Instagram / samisheen Sami Sheen, August 2025

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Getty Images Denise Richards und Aaron Phypers im April 2023