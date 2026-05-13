König Charles enthüllt Details zu seiner Krebsbehandlung

Bei einem Besuch im Londoner Guy's Cancer Centre hat König Charles III. (77) am Montag einen seltenen Einblick in seine persönliche Krebsbehandlung gegeben. Der britische Monarch war in das Krankenhaus gekommen, um das 300-jährige Bestehen des Guy's Hospital zu feiern und sich über aktuelle Forschungsprojekte des Hauses sowie des King's College London zu informieren. Dabei traf er laut The Telegraph auf Raymond Burgess, einen Patienten, der gerade eine Chemotherapie durchläuft. Als Raymond dem König gegenüber erwähnte, dass die Behandlung einen unangenehmen Geschmack im Mund hinterlasse, zeigte sich Charles sofort verständnisvoll – offenbar aus eigener Erfahrung.

Gegenüber dem Patienten beschrieb der König die Nebenwirkung laut The Telegraph mit den Worten: "Es ist ein schrecklicher metallischer Geschmack. Es macht das Essen nicht gerade angenehmer." Beim Besuch tauschte sich Charles zudem mit Medizinern und Forschern aus und informierte sich darüber, wie Künstliche Intelligenz und Robotik in der modernen Krebsbehandlung eingesetzt werden.

Wie es um seine eigene Gesundheit steht, hatte er bereits Ende vergangenen Jahres in einer aufgezeichneten Botschaft für die Channel-4-Sendung "Stand Up To Cancer" angedeutet. "Ich darf heute die gute Nachricht mit euch teilen, dass meine eigene Krebsbehandlung dank frühzeitiger Diagnose, wirkungsvoller Behandlung und der Befolgung der Anweisungen meiner Ärzte im neuen Jahr reduziert werden kann", sagte er darin.

Anzeige Anzeige

Imago Bei einem Adventsgottesdienst in der Westminster Abbey: König Charles III.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. trifft am Bahnhof Clitheroe während seines Besuchs in Lancashire ein, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Ein Mann lächelt während eines Besuchs bei Oxford PV in Oxford