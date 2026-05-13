Salatdressing verboten: Leo Bartsch über Queensberry-Regeln

Ex-Queensberry-Star Leonore Cortes Holmström (37), besser bekannt als Leo Bartsch, sorgt mit einem überraschenden Geständnis für Aufsehen: Im "Recall"-Podcast mit Senna Gammour (46) und Bahar Kizil (37) erzählte die Sängerin, dass es in der Girlgroup teils strikte Essensregeln gegeben haben soll. "Ich kann mich an Situationen erinnern, da wurde uns das Dressing vom Salat weggenommen, backstage", offenbarte sie.

Leo erinnerte sich an extrem belastende Bedingungen bei Queensberry mit hoher Leistungsanforderung und wenig Pausen. Sie beschrieb, dass sie oft unterversorgt war und dauerhaft unter Druck stand. Selbst ein abendlicher Apfel sei ihr vom Tour-Manager weggenommen worden. Die ständige Einschränkung habe laut Leo zu einem verzerrten Körperbild geführt. Rückblickend fragt sie sich: "Warum hat man sich das eigentlich gefallen lassen?"

Ein kurzer Ausschnitt dieses Gesprächs landete nun auf TikTok und verbreitet sich dort rasant. In den Kommentaren zeigen sich viele Nutzer fassungslos. "Ich würd mir niemals mein Dressing wegnehmen lassen. Ich glaub, es hackt", schreibt eine Userin. Eine andere erinnert sich an ihre Eindrücke als Fan und stellt fest, dass die Zustände damals offenbar auch von außen wahrnehmbar waren: "Hab die ganze Zeit damals verfolgt und ich fand den Manager immer schon kritisch und ich war erst 14, also man hat's auch als Fan gemerkt, dass das nicht richtig war." Bereits vor einigen Jahren berichtete das ehemalige Queensberry-Mitglied Gabriella De Almeida (37) gegenüber Promiflash von weiteren Einschränkungen: Beziehungen und Ausgehen sollen ebenfalls verboten gewesen sein.

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ActionPress/United Archives GmbH Die Mädels von Queensberry

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Leonore Bartsch in Berlin, Oktober 2017

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Instagram / gabbysinsta Gabriella De Almeida, Sängerin