Michael Jackson: Neue Missbrauchsvorwürfe von Cascio-Familie

Schwere Vorwürfe gegen den 2009 verstorbenen King of Pop: Die Geschwister Eddie, Dominic, Aldo und Marie-Nicole Cascio haben in der australischen Sendung "60 Minutes Australia" behauptet, jahrelang von Michael Jackson (†50) sexuell missbraucht und einer systematischen Gehirnwäsche unterzogen worden zu sein. Die vier Geschwister, die sich selbst als Jacksons "Geheimfamilie" bezeichnen, reichten bereits im Februar 2026 eine Klage ein, in der sie den Popstar als seriellen Kindesmissbraucher beschreiben, der sie über einen Zeitraum von 25 Jahren missbraucht haben soll. Der mutmaßliche Missbrauch soll unter anderem auf der Neverland Ranch sowie auf Anwesen der Schauspielerin Elizabeth Taylor (†79) und des Sängers Elton John (79) stattgefunden haben.

Die Geschwister schilderten in der Sendung detailliert, was sie als Kinder erlebt haben wollen. Eddie, heute 43 Jahre alt, behauptete, Michael habe ihn erstmals im Alter von elf Jahren während der "Dangerous"-Tournee 1993 missbraucht. "Meine Männlichkeit wurde mir genommen, genauso wie meine Kindheit", sagte er. Dominic beschrieb ein Spiel mit sexuellem Inhalt, das der Sänger angeblich mit den Kindern spielte. Marie-Nicole behauptete, der Popstar habe sich vor ihr entblößt, als sie zwölf Jahre alt war. Aldo schilderte ebenfalls übergriffiges Verhalten. Darüber hinaus gaben die Geschwister an, Michael habe ihnen schon als Kindern verschreibungspflichtige Medikamente wie Xanax und Vicodin sowie Alkohol verabreicht. Dem gegenüber erklärte ein Anwalt des Jackson-Nachlasses, Marty Singer: "Diese Erpressungsversuche kommen mehr als 15 Jahre nach Jacksons Tod – und tragen damit kein Risiko, wegen Verleumdung verklagt zu werden", sagte er gegenüber "60 Minutes Australia".

Der Vater der Geschwister, Dominic Cascio Sr., hatte Jackson laut dem Bericht in den 1980er Jahren kennengelernt, als er im Helmsley Palace Hotel in New York City arbeitete. Er wurde in der Folge Teil von Jacksons engstem Kreis, die Familie begleitete den Musiker auf Tourneen und verbrachte regelmäßig Zeit auf der Neverland Ranch. Eddie gab an, Jackson bereits im Alter von zwei Jahren kennengelernt zu haben. Die neuerlichen Anschuldigungen treffen Michael Jacksons Erbe zu einem Zeitpunkt, an dem der Popstar durch das Biopic "Michael" gerade erst wieder weltweit Aufmerksamkeit erlangt. Der Film spielte nach seinem Kinostart Ende April in nur zwei Wochen über 360 Millionen Euro ein und katapultierte Michaels Musik erneut in die Charts.

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Getty Images Michael Jackson, Sänger

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Michael Jackson beim Super Bowl 1993

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