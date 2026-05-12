NBA-Star Brandon Clarke mit nur 29 Jahren verstorben

Die Basketballwelt steht unter Schock: Brandon Clarke, Power Forward der Memphis Grizzlies, ist im Alter von nur 29 Jahren gestorben. Die genauen Umstände seines Todes sind bislang nicht bekannt. Seit die traurige Nachricht die Runde machte, häufen sich auf X und Instagram die Beileidsbekundungen von Fans, Wegbegleitern und Mannschaftskollegen für den verstorbenen NBA-Profi. Auch sein Verein zeigte sich tief erschüttert über den Verlust.

"Brandon war ein herausragender Teamkollege und ein noch besserer Mensch, dessen Einfluss auf die Organisation und die Gemeinschaft von Memphis nicht vergessen wird", erklärten die Grizzlies in einer Stellungnahme. Auch Clarkes Agentur Priority Sports fand bewegende Worte für den Verstorbenen. "Er war die sanfteste Seele, die immer als Erste für Freunde und Familie da war. Es ist unmöglich, in Worte zu fassen, wie sehr er vermisst werden wird", hieß es dort.

Brandon wurde in Vancouver geboren und begann seine Basketballkarriere an der San Jose State University, bevor er 2017 zu Gonzaga wechselte und sich dort zu einem der vielversprechendsten Talente des Landes entwickelte. Beim NBA-Draft 2019 wählten ihn die Oklahoma City Thunder an 21. Stelle aus – doch schon kurz darauf wurde er zu den Grizzlies transferiert. In seiner Debütsaison überzeugte er auf Anhieb und schaffte es ins NBA All-Rookie Team. Die letzte Spielzeit verlief für ihn jedoch schwierig: Eine schwere Wadenverletzung, die er sich im März zugezogen hatte, setzte ihn nahezu die gesamte Saison außer Gefecht – Brandon kam nur in zwei Partien zum Einsatz.

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Getty Images Brandon Clarke beim Media Day der Memphis Grizzlies im FedExForum in Memphis, 30. September 2024

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Getty Images Brandon Clarke von den Memphis Grizzlies im Spiel gegen die Los Angeles Lakers in der Crypto.com Arena, 15. Dezember 2024

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Getty Images Brandon Clarke dunkt für die Memphis Grizzlies gegen die Golden State Warriors im Chase Center in San Francisco