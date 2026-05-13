Zwei Jahre Haft: Mann klaute unveröffentlichte Beyoncé-Musik

Ein dreister Diebstahl sorgt jetzt für ein Gerichtsurteil: Kelvin Evans hat sich schuldig bekannt, unveröffentlichte Musik von Beyoncé (44) gestohlen zu haben – und muss dafür nun zwei Jahre ins Gefängnis. Wie der US-Sender WXIA-TV berichtet, brach der Mann in Atlanta in einen gemieteten Jeep eines Mitglieds aus Beyoncés Team ein und entwendete dabei einen USB-Stick mit bisher unveröffentlichtem Musikmaterial. Der Einbruch ereignete sich nur zwei Tage vor dem Auftritt der Sängerin in Atlanta im Rahmen ihrer "Cowboy Carter"-Tour.

Laut den Ermittlern wurde Evans dabei von Überwachungskameras gefilmt. Ursprünglich drohten ihm sechs Jahre Haft, doch im Rahmen eines Deals mit der Staatsanwaltschaft einigte man sich auf eine Strafe von zwei Jahren. Evans hatte zunächst auf nicht schuldig plädiert und ein früheres Angebot im März noch abgelehnt. Zudem soll er laut Staatsanwaltschaft in weitere Autoeinbrüche verwickelt sein.

Beyoncés "Cowboy Carter"-Tour war ein riesiges Ereignis, das die Sängerin durch zahlreiche US-amerikanische und internationale Städte führte. Die gleichnamige Platte "Cowboy Carter" hatte Beyoncé im März 2024 veröffentlicht – ihr achtes Studioalbum, das stark von Country-Musik beeinflusst ist. Die dreifache Mutter ist mit Rapper und Musikproduzent Jay-Z (56) verheiratet und gilt seit Jahrzehnten als eine der einflussreichsten Musikerinnen der Welt.

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beyonce Sängerin Beyoncé auf einem selbst veröffentlichten Foto vom Las Vegas Grand Prix im November 2025

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Getty Images Jay-Z und Beyonce im Dezember 2024 in Kalifornien

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Getty Images Beyoncé bei den iHeartRadio Music Awards 2024