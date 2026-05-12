Stream-Meilenstein: J.Los Mega-Hit knackt eine Milliarde

Jennifer Lopez (56) darf sich erstmals zum erlauchten Kreis der Spotify-Milliardäre zählen: Ihr Dance-Hit "On The Floor" aus dem Jahr 2011, den sie gemeinsam mit Rapper Pitbull (45) aufgenommen hat, hat nun die Marke von einer Milliarde Streams auf der Plattform geknackt. Die Sängerin war sichtlich in Feierlaune – bei einem Netflix-Comedy-Event in Los Angeles bedankte sie sich am Sonntag bei ihren Fans. "Danke JLovers… 'On The Floor' hat eine Milliarde Streams auf Spotify erreicht – wegen euch! Lasst uns weiter tanzen", schrieb Jennifer auf Instagram.

Es ist der erste Song in ihrer Karriere, der diesen Meilenstein auf Spotify erreicht. Für Pitbull hingegen ist es bereits der sechste Track, dem dieses Kunststück gelingt. Den absoluten Rekord auf der Streamingplattform hält nach wie vor "Blinding Lights" von The Weeknd (36) aus dem Jahr 2020 – mit beeindruckenden 5,4 Milliarden Streams. "On The Floor" war ursprünglich als Lead-Single aus Jennifers siebtem Studioalbum "Love?" erschienen und gilt als eines ihrer größten Comeback-Stücke nach einer ruhigeren Phase in ihrer Musikkarriere.

Für Jennifer ist der Streaming-Meilenstein eine positive Nachricht nach eher durchwachsenen Zeiten: Ihr Musicalfilm "Kiss Of The Spider Woman" war Mitte April in Großbritannien mit einem verschwindend geringen Einspiel gestartet und hatte die Erwartungen weit verfehlt. Demnächst steht jedoch schon das nächste Filmprojekt an – die Sängerin und Schauspielerin ist gemeinsam mit Brett Goldstein in der Netflix-Romanzen-Komödie "Office Romance" zu sehen, die nächsten Monat erscheinen soll.

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Getty Images Jennifer Lopez, Dezember 2025

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Getty Images Pitbull, Dezember 2021

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Getty Images Jennifer Lopez bei den Golden Globe Awards 2026