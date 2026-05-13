"Familiendrama eskaliert": Priscilla Presley über Lisas Tod

Priscilla Presley (80) hat jetzt bei einer öffentlichen Veranstaltung in Las Vegas emotional über den Tod ihrer Tochter Lisa Marie Presley (†54) gesprochen. Die Schauspielerin und ihr Sohn Navarone Garibaldi (39) traten gemeinsam vor Publikum auf und ließen dabei seltene Einblicke in das Familienleben nach dem Verlust zu. Wie Audioaufnahmen zeigen, die TMZ vorliegen, erklärte Priscilla, der plötzliche Tod von Lisa Marie im Januar 2023 habe die Familie "entzweit". Früher habe man sich regelmäßig zu gemeinsamen Mahlzeiten getroffen – doch ohne Lisa fehle nun der Zusammenhalt. Erschwerend komme hinzu, dass Lisas Zwillingstöchter Harper und Finley Lockwood inzwischen 18 Jahre alt seien und ihren eigenen Interessen nachgingen. "Sie haben ihre Freunde und machen einfach ihr Ding", so Priscilla.

Auch Navarone meldete sich bei der Veranstaltung zu Wort und blickte auf die turbulenten Jahre nach dem Tod seiner Halbschwester zurück. Er sieht den Beginn des familiären Auseinanderbrechens jedoch schon früher – nämlich im Jahr 2020, als Lisas Sohn Benjamin durch Suizid starb. "Gerade als man meinen könnte, dass so etwas alle zusammenbringen sollte, hat es uns irgendwie noch weiter voneinander entfernt, weil jeder auf seine eigene Weise trauert und jeder auf unterschiedliche Weise jemandem die Schuld gab." Dennoch beschrieb Navarone auch eine überraschende Wendung: Der Tod von Lisa Marie habe die Familie zumindest vorübergehend in gewisser Weise wieder zusammengeführt. Priscilla und Lisa Marie verband eine Beziehung voller Höhen und Tiefen. Kurz vor Lisas Tod am 12. Januar 2023 hatten die beiden jedoch noch einen gemeinsamen Abend bei der Verleihung der "80. Golden Globe Awards" verbracht, wo Austin Butler (34) für seine Darstellung von Elvis Presley (†42) ausgezeichnet wurde.

Priscilla hatte sich in früheren Interviews immer wieder als sehr familienorientiert gezeigt und betont, wie wichtig ihr die Bindung zu ihren Kindern und Enkelkindern ist. Auch Lisas Kinder, darunter Riley und die Zwillinge Harper und Finley, standen in der Vergangenheit häufig im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, wenn es um das Erbe von Elvis (43) und die Zukunft der Presley-Dynastie ging. Priscilla zweifelte die Echtheit und Gültigkeit des Testaments ihrer Tochter an, nachdem eine Änderung aus dem Jahr 2016 sie als Treuhänderin abgelöst und durch ihre erwachsenen Enkelkinder ersetzt hatte. Im Mai 2023 einigte sich Priscilla schließlich mit Riley – und erhielt im Rahmen des Vergleichs mehrere Millionen Dollar.

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Getty Images Lisa Marie und Priscilla Presley, Dezember 2005

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IMAGO / Bridgeman Images Priscilla Presley und Elvis mit Tochter Lisa Marie

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0198884179 Lisa Marie Presley, Priscilla Presley und Riley Keough, Juni 2022