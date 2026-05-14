Playboy-Ikone Linda Lampenius gilt beim ESC als Favoritin

Heiß, heißer, Finnland: Beim ersten Halbfinale des Eurovision Song Contests in Wien ließ Geigerin Linda Lampenius nichts anbrennen. Gemeinsam mit Sänger Pete Parkkonen und ihrem passend betitelten Song "Liekinheitin" (dt.: Flammenwerfer) verwandelte sie die Bühne in ein flammendes Inferno. Dank einer Sondergenehmigung darf das ehemalige Playboy-Model ihr Geigensolo sogar live spielen – während sie in halsbrecherischem Tempo an echten Feuerfontänen vorbeisprintet.

Die Sorge der Musikerin gilt dabei weniger ihrer eigenen körperlichen Unversehrtheit als vielmehr dem extrem kostbaren Instrument: "Ich halte eine wertvolle Geige aus dem Jahr 1781 an meinen Kopf, während ich wie verrückt herumrenne", erklärte Linda gegenüber Bild. Ein Sturz mit dem historischen Klangkörper wäre bei den geplanten Sprüngen und Pirouetten fatal. Doch das riskante Training hat sich gelohnt: Finnland gilt bei den Wettbüros bereits seit Februar als absoluter Top-Favorit auf den Sieg am Samstag.

Dass die 56-jährige Finnin weiß, wie man das Publikum in Ekstase versetzt, ist kein Geheimnis. Linda, die Mutter zweier Kinder ist, blickt auf eine ebenso schillernde wie außergewöhnliche Karriere zurück: 1998 posierte sie im Latex-Outfit auf dem Playboy-Cover, ein Jahr später rettete sie als Violinistin Ariana bei Baywatch neben David Hasselhoff (73) die Quoten. Ob die einstige Serien-Schönheit nun auch die ESC-Krone nach Helsinki holt, entscheidet sich in Kürze beim großen Finale.

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Getty Images Linda Lampenius probt "Liekinheitin" für das erste ESC-Halbfinale 2026 in der Wiener Stadthalle, 11. Mai 2026

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Imago Pete Parkkonen und Linda Lampenius in Tampere, Februar 2026

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Getty Images Linda Lampenius beim London Eurovision Party im Outernet London, April 2026

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