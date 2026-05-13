Er ist zehnter Promi bei "LOL: Last One Laughing"-Staffel 7

Für die siebte Staffel von LOL: Last One Laughing gibt es eine große Überraschung: Michael "Bully" Herbig (58), der die Comedyshow seit ihrer ersten Ausgabe im Jahr 2021 als Gastgeber begleitet hat, wechselt diesmal die Seiten. Statt am roten Buzzer zu sitzen, nimmt er selbst als Kandidat teil und muss versuchen, das Lachen zu unterdrücken – genau wie die anderen neun Comedians, die in der neuen Staffel dabei sind. Neben Bully stehen Barbara Schöneberger (52), Carolin Kebekus (46), Elton (55), Max Giermann (50), Martina Hill (51), Michelle Hunziker (49), Olaf Schubert (58), Torsten Sträter (59) und Teddy Teclebrhan vor den insgesamt 40 Kameras. Die neue Staffel startet am 14. Mai bei Amazon Prime Video.

Den begehrten Platz am Buzzer übernimmt unterdessen niemand Geringeres als Horst Schlämmer – die kultige Kunstfigur von Hape Kerkeling (61). Der stellvertretende Chefredakteur des "Grevenbroicher Tagblatts" bringt seinen beigen Trenchcoat, sein Herrenhandtäschchen, den charakteristischen Überbiss und das unverwechselbare grunzende Lachen mit. Kerkeling wacht in dieser Rolle darüber, wer sich ein Schmunzeln erlaubt – und wer damit eine Verwarnung kassiert. Nach zwei Verstößen ist das Spiel für den jeweiligen Teilnehmer beendet. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur verriet Bully, dass er von der Idee sofort begeistert war: "Hape war schon immer auf meiner Wunschliste ganz weit oben. Aber er ist zu Recht sehr wählerisch mit den Projekten, die er so macht." Letztendlich klappte es dann doch: "Er hat sofort gelacht, das war ein sehr gutes Zeichen. Ich bin sehr happy, dass er es gemacht hat, wirklich sehr, sehr happy", so der Schauspieler. "Horst Schlämmer als Host, das hat Event-Charakter und das macht diese Staffel so besonders."

"LOL: Last One Laughing" gehört laut Amazon Prime Video zu den erfolgreichsten deutschen Originalproduktionen überhaupt. Das Format, bei dem Comedyprofis sich gegenseitig zum Lachen bringen müssen, ohne selbst zu lachen, wurde seit seinem Start unter anderem mit dem Deutschen Comedypreis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Hape Kerkeling gilt als eine der bekanntesten Komikerpersönlichkeiten Deutschlands – seine Figur Horst Schlämmer wurde über Jahrzehnte hinweg zum festen Bestandteil der deutschen Comedylandschaft.

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Amazon Prime "LOL: Last One Laughing"-Cast, Staffel 7

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Getty Images Michael "Bully" Herbig, Comedian

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Florian Seefried / Getty Images Horst Schlämmer bei den German Film Awards 2009