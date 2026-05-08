Das gab's noch nie in 70 Jahren: Sensation beim ESC 2026

Eine echte ESC-Sensation bahnt sich in Wien an: Wenn am 16. Mai das große Finale des Eurovision Song Contests steigt, wird Finnland Musikgeschichte schreiben. Die European Broadcast Union (EBU) hat offiziell genehmigt, dass ein Instrument komplett live auf der Bühne gespielt werden darf. Geigerin Linda Lampenius wird beim finnischen Beitrag "Liekinheitin" (deutsch: "Flammenwerfer") ohne jedes Playback zur Violine greifen und damit das jahrzehntelange Live-Instrumenten-Verbot des Wettbewerbs brechen. Gemeinsam mit Sänger Pete Parkkonen will die Virtuosin beweisen, dass die Magie des live übertragenen Instruments den entscheidenden Vorteil im Kampf um die ESC-Krone bringen kann.

Seit das Live-Orchester 1999 aus Kostengründen abgeschafft wurde, war echte Instrumentalmusik beim ESC aus logistischen Gründen ein Ding der Unmöglichkeit – Instrumente verkümmerten zur reinen Requisite. Dass Lindas Violine jetzt durch ein am Körper getragenes Funkmikrofon abgenommen werden kann, wodurch das komplizierte Verkabeln auf der Bühne entfällt, könnte der Startschuss für eine neue Ära sein, in der am Ende jede noch so kleine Besonderheit den Unterschied macht. Laut aktuellen Wettportalen gilt der dramatische Song bereits als heißester Anwärter auf den Titel und lässt hochkarätige Konkurrenz wie die australische Favoritin Delta Goodrem (41) oder Dänemarks Hoffnung Søren Torpegaard Lund hinter sich.

Während in der Wiener Stadthalle bereits Ausnahmezustand herrscht und die Delegationen an den letzten Details ihrer Performances feilen, blicken alle Augen gespannt auf die Halbfinals am 12. und 14. Mai. Auch für Deutschlands Vertreterin Sarah Engels (33) ist Wien inzwischen zum zweiten Zuhause geworden. Nach ihrer turbulenten Anreise ohne Koffer mit ihren Bühnenlooks dürfte sie sich inzwischen eingegroovt haben und wie alle anderen nur noch auf eines hinarbeiten: den großen ESC-Abend, an dem am Ende jede noch so kleine Besonderheit den Unterschied machen kann.

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Imago Pete Parkkonen und Linda Lampenius in Tampere, Februar 2026

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Getty Images Linda Lampenius beim London Eurovision Party im Outernet London, April 2026

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Februar 2026

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