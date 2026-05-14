Robert Pattinson feiert 40. Geburtstag und Familienglück

Robert Pattinson (40) feiert heute seinen 40. Geburtstag – und der Schauspieler hat allen Grund zur Freude. Denn der gebürtige Brite blickt nicht nur auf ein erfolgreiches Jahrzehnt auf der Leinwand zurück, sondern hat in den vergangenen Jahren auch privat sein großes Glück gefunden. Mit seiner Partnerin Suki Waterhouse (34) wurde er 2024 erstmals Vater einer Tochter. Für den Jubilar, der einst als Vampir Edward Cullen in der Twilight-Saga weltberühmt wurde, ist die Vaterschaft eine echte Wende in seinem Leben.

In einem Video der Associated Press vom Filmfestival in Cannes 2025 beschrieb Robert, wie sehr seine Tochter seinen Blick auf die Arbeit verändert hat: "Seit sie geboren ist, hat es die Art und Weise, wie ich an die Arbeit herangehe, neu belebt. Man ist am nächsten Tag ein völlig anderer Mensch." Auch Suki schwärmt von ihm als Vater. Gegenüber der britischen Vogue sagte sie 2024: "Ein Vater und seine Tochter? Das ist eine echte Liebesgeschichte." Zum Zeitpunkt der Geburt ihrer Tochter war das Paar bereits verlobt. Ob die beiden inzwischen geheiratet haben, haben sie bisher nicht öffentlich bestätigt. Über die Entscheidung, Eltern zu werden, verriet die Schauspielerin außerdem: "Wir haben das wirklich geplant. Eines Tages schauten wir uns an und sagten: 'Nun, so bereit werden wir wohl nie sein.'"

Neben dem privaten Glück kann Robert auf beeindruckende berufliche Jahre zurückblicken. Mit Rollen in Filmen wie "The Batman", "Mickey 17" und "Die My Love" bewies er seine Vielseitigkeit als Schauspieler. Noch in diesem Jahr sollen mit "The Odyssey" und "Dune: Part Three" zwei weitere Projekte in die Kinos kommen. Den Beginn seiner großen Karriere verdankt Robert dabei der "Twilight"-Saga, für die er bis heute dankbar ist. "Dieser erste Film war toll", erinnerte er sich bereits 2018 in einem Interview mit E!. "Er war wirklich, wirklich großartig. Er war ein massiver Wendepunkt in meinem Leben. Danach hatte ich ein völlig anderes Leben."

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Getty Images Bei der Premiere von "The Drama" in Los Angeles: Robert Pattinson und Suki Waterhouse

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Action Press / Hollywood Picture Press Kristen Stewart und Robert Pattinson in "Twilight"

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Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA

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