Jubiläum: Sebastian Fitzek übernimmt Gastrolle bei GZSZ

Zum 20-jährigen Jubiläum als Autor wagt Sebastian Fitzek (54) einen ungewöhnlichen Schritt: Der Bestsellerautor hat eine Gastrolle in der RTL-Serie GZSZ übernommen. Gedreht wurde bereits am 12. Mai in den Studios von UFA Serial Drama in Potsdam-Babelsberg. Für den 54-Jährigen ist es das erste Mal, dass er in einem täglichen Serienformat vor der Kamera steht. Sebastian ist dabei Teil einer noch geheim gehaltenen Storyline rund um die Figur Jo Gerner, gespielt von Wolfgang Bahro (65), sowie dessen Tochter Matilda (Anna-Katharina Fecher, 37) und Ex-Partnerin Yvonne (Gisa Zach, 51).

Welche genaue Rolle er darin übernimmt, bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis. Die entsprechenden Folgen sollen im Juli auf RTL und RTL+ ausgestrahlt werden. Beim Dreh zeigte sich der Thrillerautor begeistert von der Erfahrung: "Es war spannend, einmal die Seiten zu wechseln und selbst Teil einer GZSZ-Geschichte zu werden. Die Atmosphäre am Set war großartig und ich war beeindruckt von der Leidenschaft, mit der hier täglich packende Geschichten erzählt und vom ganzen Team umgesetzt werden", erklärte er gegenüber dem Sender.

Der GZSZ-Auftritt ist zugleich der Auftakt zu einem Jubiläumsjahr der besonderen Art: Am 7. und 8. August wird Sebastian seine Jubiläumsshow live auf der Berliner Waldbühne präsentieren. Bekannt wurde er als Autor mit seinem Debütroman "Das Kind", der 2005 erschien und den Grundstein für eine äußerst erfolgreiche Karriere als Schriftsteller legte. Seitdem hat er zahlreiche Thriller veröffentlicht, die regelmäßig die Spiegel-Bestsellerliste anführen.

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RTL / Anna Riedel Sebastian Fitzek und Wolfgang Bahro am GZSZ-Set

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RTL Onno Buß und Wolfgang Bahro als Julian und Jo Gerner bei GZSZ

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Getty Images Sebastian Fitzek im Juni 2021