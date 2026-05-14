Wieder stark zugenommen: Fat Comedy hat "sich gehen lassen"

Fat Comedy sorgt mit einem ehrlichen Update für Aufsehen. Der Social-Media-Star, der bürgerlich Giuseppe Sumrain heißt und sich selbst auch als Omar bezeichnet, hat seiner Community jetzt offenbart, dass er nach einem starken Gewichtsverlust zuletzt wieder zugelegt hat. In einem neuen Instagram-Update erklärte der Rapper, der durch selbstironische Sketche auf Social Media bekannt wurde, er habe sich über mehrere Monate "gehen lassen" und nicht mehr so diszipliniert trainiert und auf die Ernährung geachtet wie zuvor. Das Resultat: Die Waage zeigt aktuell rund 101,5 Kilogramm an – zuvor waren es 90. Jetzt will Fat Comedy den Spieß umdrehen und gemeinsam mit seiner Community einen neuen Abnehm-Selbsttest starten. Das Ziel: zurück zum Idealgewicht von 92 bis 95 Kilogramm.

Der Rapper hat in den vergangenen Jahren eine radikale Transformation hingelegt. Nach einer Magen-OP und konsequentem Training verlor er rund 160 Kilogramm. 2021 konnte der Wuppertaler nach eigenen Angaben kaum noch in ein Auto einsteigen, wenige Jahre später stand er als Amateur- und Influencer-Boxer im Ring und verdiente dort sein Geld. Im vergangenen Jahr erreichte Fat Comedy mit etwa 90 Kilogramm sein persönliches Idealgewicht, so leicht war er seit seinem zwölften Lebensjahr nicht mehr. Vor Kurzem kündigte er sein eigenes Abnehm-Programm "Fat2Fit" an, mit dem er anderen zeigen möchte, wie er seine Transformation geschafft hat – von Training über Ernährung bis hin zur richtigen Einstellung.

Bevor "Fat2Fit" offiziell an den Start geht, will Fat Comedy beweisen, dass seine Methode für ihn selbst noch immer funktioniert. Ausgehend von den aktuellen 101,5 Kilo plant er, wieder auf rund 92 Kilo herunterzukommen und die Entwicklung Schritt für Schritt öffentlich zu dokumentieren. Damit möchte er zeigen, wie ein solcher Gewichtsverlust in seinem Modell ablaufen kann – und gleichzeitig deutlich machen, wie herausfordernd es ist, ein Wunschgewicht nach einer radikalen Abnahme langfristig zu halten. In der Vergangenheit stand Fat Comedy nicht nur wegen seiner Gewichtsveränderung im Fokus, sondern auch wegen der Ohrfeige gegen Oliver Pocher (48), die für ihn rechtliche und finanzielle Folgen hatte. Nun schaut er nach vorne und richtet seinen Blick auf seine persönliche Entwicklung und den Umgang mit seinem Körper – und nimmt seine Follower mit auf seine erneute Abnehm-Reise zum Wunschgewicht.

Anzeige Anzeige

TikTok / fitcomedy1 Giuseppe Sumrain, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / fitomar99 Giuseppe Sumrain, Social-Media-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / fat.comedy Oliver Pocher und Fat Comedy im März 2024