Von wegen Ehe-Lüge: Simone Lugner kontert der Kritik

Simone Lugner hat sich nun gegen Vorwürfe von Christina Lugner (60), auch "Mausi" genannt, gewehrt, die vor Gericht behauptet hatte, Richard (†91) und Simone hätten "keine richtige Ehe geführt". Der Grund für diese Aussage: Die beiden sollen hauptsächlich getrennte Schlafzimmer genutzt haben. Gegenüber Heute stellt die Witwe jedoch klar, dass getrennte Schlafzimmer kein Beweis für eine lieblose Ehe seien. "Mir ist wichtig, dass jeder verstehen muss, dass es irrelevant ist für Erotik, beziehungsweise eine glückliche Ehe, ob man größtenteils getrennt schläft oder nicht", betont Simone.

Für die Witwe sei vielmehr das gemeinsame Leben im wachen Alltag entscheidend gewesen. "Weil das Leben, das Gemeinsame, findet im wachen Zustand statt und nicht während man schläft", erklärt sie. Außerdem stellt Simone klar, dass die beiden sehr wohl auch gemeinsam im selben Bett geschlafen hätten – "ab und an", wie sie sagt. Der eigentliche Grund für die meist getrennten Schlafplätze sei gesundheitlicher Natur gewesen: Die gemeinsamen Nächte seien für beide sehr schlafarm und damit belastend gewesen. "Und das ist halt auch ungesund und auf die Dauer", so Simone. Dabei habe sie nicht nur ihre eigene Gesundheit im Blick gehabt, sondern auch die von Richard.

Den Hintergrund der Auseinandersetzung bildet ein laufender Prozess um die Lugner Privatstiftung, in dessen Rahmen Christina als Zeugin aussagte. Unter Wahrheitspflicht schilderte sie damals, dass Richard in der gemeinsamen Döblinger Villa ein isoliertes Apartment bewohnt habe, in dem sich kein einziger persönlicher Gegenstand von Simone befunden haben soll. Christina behauptete zudem, Simone dort so gut wie nie angetroffen zu haben, obwohl sie selbst regelmäßig zu Gast gewesen sei. Richard Lugner, der im August 2024 im Alter von 91 Jahren verstorben ist, war insgesamt fünfmal verheiratet – Christina war seine vierte Ehefrau, Simone seine fünfte und letzte.

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Imago Simone Lugner im Wiener Rathaus

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Starpix / picturedesk.com / Alexander Tuma Christina und Richard Lugner im Juni 2005

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IMAGO / SKATA Simone und Richard Lugner, Juli 2021