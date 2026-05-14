Darum siegt Sarah Engels laut Michael Schulte nicht beim ESC

Kurz vor dem großen ESC-Finale am Samstag in Wien hat Michael Schulte (36) eine ehrliche Einschätzung zu Sarah Engels' (33) Siegchancen gegeben – und die fällt eher nüchtern aus. Gegenüber Bunte.de erklärte der Sänger, der 2018 selbst mit seiner Ballade "You Let Me Walk Alone" beim Eurovision Song Contest einen beachtlichen vierten Platz errang, warum er nicht an einen deutschen Sieg glaubt. "Deutschland hat bessere Chancen als in den letzten Jahren", so Michael. "Sarah hat eine krasse Erfahrung, sie singt gut, sie tanzt gut", lobte er – doch dann folgte das entscheidende Aber.

Der Knackpunkt sei Sarahs Song "Fire". "Der Song ist, und ich glaube, das darf man auch ehrlich sagen, keine Neuerfindung in der ESC-Welt. Das hat man so oder so ähnlich immer mal wieder gehört", sagte Michael. Sein Fazit: "Ich hoffe und wünsche Sarah, dass sie es in die Top 10 schafft. Top 15 wäre auch schon gut. Ich glaube nicht, dass sie gewinnen wird, dafür ist der Song einfach nicht besonders genug und die Konkurrenz zu stark." Einen Last-Minute-Ratschlag wollte er ihr eigentlich nicht geben – schließlich sei Sarah ein Profi. Dann schickte er aber doch noch einen hinterher: "Nimm nicht jede Party mit. Man kann jeden Abend auf Veranstaltungen gehen, Promo machen. Aber ich habe mich lieber auf den richtigen Auftritt konzentriert, meine Stimme geschont und mir genug Schlaf gegönnt."

Wie es hinter den Kulissen des ESC wirklich abläuft, weiß Michael aus eigener Erfahrung: Viele Zuschauer zu Hause wüssten etwa nicht, dass das Jury-Voting bereits am Freitag beim sogenannten Jury-Finale stattfindet – die am Samstagabend verlesenen Jury-Punkte sind also schon vorab vergeben. Sarah ist unterdessen mitten im ESC-Trubel in Wien angekommen. Zwischen Proben in der Wiener Stadthalle und einem vollen Terminkalender soll ihr dort ein Stofffaultier als Glücksbringer Kraft spenden und dabei helfen, inmitten des ganzen Stresses einen kühlen Kopf zu bewahren.

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Collage: Getty Images, Christian Marquardt/Getty Images Collage: Sarah Engels und Michael Schulte

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Getty Images Sarah Engels schwenkt die deutsche Flagge zur ESC-Eröffnung in Wien, Mai 2026

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Getty Images Michael Schulte, Sänger

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