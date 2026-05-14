Kevin Hart dankt Ehefrau Eniko vor zehntem Hochzeitstag

Fast zehn Jahre Ehe – und Kevin Hart (46) könnte nicht dankbarer sein. Anlässlich des bevorstehenden Hochzeitstags im August richtete der Comedian bei einem exklusiven Interview mit E! News rührende Worte an seine Frau Eniko Hart (41). Das Gespräch fand am 10. Mai am Set von "The Roast of Kevin Hart" bei Netflix statt. "Ich schätze dich, ich wertschätze dich, ich liebe dich", schwärmte der Schauspieler und ergänzte: "Außerdem brauche ich dich. Du bist die Beste." Für Kevin sind Jubiläen mehr als nur ein Datum im Kalender: "Jahrestage werden täglich durch Liebe gefeiert. Wir freuen uns, dass wir noch hier sind, dass wir noch zusammen sind, dass wir noch ein wunderbares Zuhause und eine Familie aufbauen."

Beim Netflix-Roast, der zeitgleich am Muttertag ausgestrahlt wurde, zogen Freunde wie Chelsea Handler (51), Tom Brady (48) und Shane Gillis genüsslich über Kevin her. Doch für ihn hat genau dieser Spaß eine tiefere Bedeutung für seine Ehe mit Eniko. "Wir schauen zurück und lachen", erklärte er, weil er sich immer wieder in Situationen begebe, die seine Geschichte als Künstler und Entertainer weiter definierten – und damit auch Enikos bedingungslose Unterstützung zutage förderten.

Kevin und Eniko heirateten 2016. Ihre Ehe wurde 2017 auf eine harte Probe gestellt, als ein Seitensprung des Comedians öffentlich wurde – ausgerechnet während Eniko mit ihrem ersten gemeinsamen Kind schwanger war. Sie blieb damals an seiner Seite. Kevin hat insgesamt vier Kinder: Neben Kenzo und Kaori mit Eniko hat er noch Heaven und Hendrix aus seiner ersten Ehe mit Torrei Hart (48).

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Getty Images Eniko Hart und Kevin Hart beim Netflix Is A Joke Festival: The Roast of Kevin Hart im Kia Forum

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Getty Images Eniko Hart und Kevin Hart bei den BET Awards 2025 im Peacock Theater in Los Angeles

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Getty Images Kevin Hart beim Netflix Is A Joke Fest: The Roast of Kevin Hart im Kia Forum, Inglewood, 10. Mai 2026