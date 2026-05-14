Es wird ernst: Das sind die "Let's Dance"-Tänze in Show zehn

In der zehnten Show von Let's Dance wird es für die verbliebenen fünf Promi-Kandidaten noch einmal richtig ernst. Neben einem Einzeltanz steht laut RTL diesmal nämlich auch der Trio-Dance auf dem Programm – bei dem jedes Paar von einem weiteren Tanzprofi unterstützt wird. Joel Mattli (32) und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) eröffnen ihr Programm mit einem Wiener Walzer zu "Suffer" von Charlie Puth (34), bevor sie im Trio-Dance gemeinsam mit Zsolt Sándor Cseke (38) einen Charleston zu "Geraldine's Routine" von Tape Five aufs Parkett legen. Ross Antony (51) und Mariia Maksina (28) setzen auf Feuer: Der britische Entertainer und seine Partnerin tanzen einen Paso Doble zu "Cancion del Mariachi" von Antonio Banderas (65), während sie im Trio-Dance mit Valentin Lusin (39) zu "Girl Problems" von Bradley Jogo einen Wiener Walzer performen.

Rapper Milano (27) und Marta Arndt (36) wagen sich im Einzeltanz an einen Contemporary zu "Mon Amour" von Slimane und treten danach zusammen mit Anastasia Maruster beim Quickstep zu "Dynamite" von BTS an. Anna-Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35) tanzen zunächst eine Rumba zu "One in a Million" von Bosson und legen dann mit Ekaterina Leonova (39) eine Salsa zu "Apocalipsis" von Isabela Merced hin. Jan Kittmann und Kathrin Menzinger (37) dürfen sich über gleich zwei schwungvolle Tänze freuen: Für sie steht ein Charleston zu "Ghostbusters" sowie im Trio-Dance mit Vadim Garbuzov (39) ein Paso Doble zu "Hanuman" von Rodrigo y Gabriela auf dem Programm.

In der vergangenen Woche hatte es Show neun in sich: Mit Gustav Schäfer (37) musste zuletzt ein beliebter Kandidat die Tanzshow verlassen. Der Tokio Hotel-Schlagzeuger stand dabei gemeinsam mit Milano und Joel in der Zitterzone – alle drei erhielten von der Jury jeweils acht Punkte. Am Ende traf es Gustav, nachdem die Jury ihm zufolge schon in den vorangegangenen Shows geschwächelt hatte. Nun kämpfen die verbleibenden fünf Promis um den Einzug in die nächste Runde.

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RTL Die "Let's Dance"-Jury in Folge 8

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RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare der neunten Show von "Let's Dance"

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RTL / Stefan Gregorowius Gustav Schäfer mit seiner Tochter bei "Let's Dance" 2026